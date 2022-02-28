مفرح الشمري



يواصل مهرجان الكويت الأول حفلاته الغنائية التي يقيمها في مدينة الكويت لرياضة المحركات والتي انطلقت منذ 24 وتنتهي في 28 الجاري، وذلك بنجاح كبير وحضور جماهيري من النساء والعوائل للاحتفال بالأعياد الوطنية التي تعيشها البلاد.



رابع حفلات المهرجان كان فرسانها البحريني خالد فؤاد والإماراتية شمة حمدان، حيث غنى فؤاد «طاير من الفرحة» والحقها «ما معاكم خبر زين» و«الجويرة» و«يا غايب» و«معقول» و«يا أسمر اللون»، و«يا محمد بويا محمد» وأغنية «ديدي» للشاب خالد، وأغنية «نور العين» لعمرو دياب، ليغني بعدها أغنية «مضمون» وفاء منه لصديقه الراحل حمود ناصر.



بينما غنت الإماراتية شمة حمدان مجموعة من أغانيها المعروفة لدى الجمهور الكويتي التي تعشقه حسب قولها ومن هذه الأغاني «أجر وعافية» و«حبيب الصيف» و«من برودك»، و«يتامى» ثم أتبعتها بأغنية «كان» إلى جانب «أحبك بين قلبي»، «عاندت فيك» لتختتم وصلتها بالأغنية الوطنية «نحن هنا» والتي شاركها الحضور بترديد كلماتها ورفع أعلام الكويت عاليا.