ضمن الزيارة الرسمية لرئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح والوفد المرافق له إلى سلطنة عُمان الشقيقة، قابل كلا من نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع صاحب السمو السيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد، ووزير المكتب السلطاني الفريق أول سلطان بن محمد النعماني.



حيث شهد اللقاءان مناقشة أهم المواضيع ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية، مشيدا بعمق العلاقة بين البلدين الشقيقين.



وعلى هامش الزيارة، قام رئيس الأركان العامة للجيش والوفد المرافق له بزيارة إلى مركز الأمن البحري واستمع من خلالها إلى إيجاز عن الدور والمهام المنوطة بالمركز والمعنية بالمحافظة على البيئة البحرية في المياه الإقليمية.

هذا وقد وصل الفريق الركن خالد صالح الصباح والوفد المرافق للبلاد عصر اليوم.