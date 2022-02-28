قرر البرلمان العربي انتخاب د.طلال أبوغزالة رئيس ومؤسس مؤسسة "طلال أبوغزالة العالمية"، عضواً في المجلس الاستشاري العربي، الذي يضم ثماني شخصيات، يتم ترشيح 7 منهم من قبل الحكومات العربية الأعضاء في البرلمان، أما الثامن فيتم ترشيحه من المجلس، ليكون د.أبوغزالة.



ويأتي انتخاب د.أبوغزالة بصفته الشخصية، بعد تعديل اللائحة المنظمة لعمل المجلس بما يسمح بإضافة عضو جديد يرشحه البرلمان، لتنص في تعديلها الجديد على أنه "يتكون المجلس من ثمانية أعضاء، 7 أعضاء ترشحهم الدول العربية، وعضو يرشحه البرلمان العربي.



ويتشكل أعضاء المجلس، وفقا للائحة المنظمة لعمله، من: القيادات العربية في مختلف المجالات والتخصصات والخبرات العربية التنفيذية والتشريعية ومن القامات العربية المؤثرة للنخبة المتميزة من القيادات والخبرات والمفكرين العرب، ومن أصحاب الخبرة والرأي الراجح والمشهود لهم في العالم العربي بالقبول في كافة الدول العربية، على ألا تقل درجة المرشح من إحدى الدول العربية عن درجة وزير.



من جانبه، وجه د.أبوغزالة الشكر لأعضاء البرلمان العربي لانتخابه عضوا في المجلس، آملاً أن يحقق المجلس من خلال أعضائه رفعة الوطن العربي وتطوره.



وبين د.أبوغزالة أن البرلمان العربي هو إحدى أهم الإدارات الجادة في إدارات جامعة الدول العربية وهيئاتها ومؤسساتها، كونه يحمل على عاتقه مسؤوليات التشاور العليا لتقديم التوصيات المناسبة التي تصب في مصلحة جميع الدول العربية على حد سواء.



وكان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي قد أكد في دعوته للدكتور أبوغزالة للانضمام للمجلس، أن المجلس جاء بهدف تنظيم وإدارة ملتقى الحوار العربي كآلية لمناقشة الهموم العربية وطرح حلول غير تقليدية لمعالجتها في إطار عربي، مشدداً على ثقته بأن انضمام د.أبوغزالة "سيثري عمل المجلس ودوره في خدمة العمل العربي المشترك في ضوء ما يتمتع به د.أبوغزالة من خبرة عريقة على المستويين العربي والدولي".