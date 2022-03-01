«الصبية» تتميز بتجمع جمال الأجواء من بحر وبر وجبال وأشجار وشاليهات ومخيمات برها هادئ ويصلح للعائلات لتقضي أوقاتاً جميلة

محمد الدشيش



تتميز منطقة الصبية البرية عن غيرها بكونها تطل على بحر الخليج من جهة وتواجه جبال المطلاع من جهة، ولما ولها من مناظر خلابة تتوجه إليها كثير من العائلات لقضاء أوقات ممتعة، وخلال فترة العطلة وخلال عطلة الأعياد الوطنية كانت «الصبية» عامرة بالكشتات، حيث قامت «الأنباء» بجولة بين العائلات واستطلعت آراءهم وما يطالبون به في هذه المنطقة كالإنارة ودورات المياه وتخصيص بعض الأماكن للجلوس وكذلك السماح للعربات المتنقلة «البقالات والمطاعم» بالتواجد في المنطقة، وغير ذلك من المستلزمات، فإلى التفاصيل:



كانت البداية مع أم فارس العنزي التي قالت لـ «الأنباء»: الكشتة في منطقة الصبية تختلف عن الكشتات في اي مكان آخر والسبب اننا في الصيف نتوجه إليها للجلوس على شاطئ البحر وبالشتاء نتوجه لها للبر او للبحر فهي تجمع الاثنين في مكان واحد، وخلال عطلة الأعياد الوطنية التي تمتد لـ 9 أيام قررت أنا والعائلة ان تكون رحلتنا في «الصبية» واشترينا خيمة صغيرة وأحضرنا «شاليه» متنقلا ومطبخا تحضيريا واستمتعنا بالأيام الماضية.



وأضافت أم فارس: أنا أحب هذا المكان أيضا لأنه قريب من منزلنا في منطقة سعد العبدالله ولكن هناك بعض الملاحظات في هذه المنطقة والتي تحتاج لأن يتم توفيرها من الجهات المختصة وهي توفير الإضاءة على الشاطئ وتوفير دورات مياه رجالية ونسائية وتوفير حاويات للنظافة وأن تكون هنا عمالة لتنظيف المكان وأيضا ضرورة وجود دوريات للشرطة للحد من بعض الإزعاجات التي قد يقوم بها عدد من الشباب المستهتر خصوصا حالات الاستعراض بالسيارات وما تسببه من إزعاجات ومخاطر.

بر وبحر



والتقينا أيضا مع غانم العنزي الذي قال: «راح أقول لك عن الصبية ما بين الحاضر والماضي، فالمنطقة كانت صبخة فاضية ما فيها غير الشجر ورعاة الأغنام، واليوم الصبية أصبحت بشكل ثاني ومختلف فتجد فيها الشاليهات البحرية وتجد المخيمات البرية، حيث أصبحت الصبية المنطقة المفضلة لسكان الجهراء والمنطقة الرابعة عموما للكشتات اليومية والأسبوعية والمخيمات الربيعية، ولكن عندي ملاحظة لبعض رواد هذا المكان وأقول لهم الإنسان على حسب تربيته وبيئته أولا وخصوصا من ناحية النظافة فالمكان نظيف ولكن بعض البشر يتركون مخلفاتهم في المكان فيصبح غير نظيف ولو أن كل شخص قام بتجميع مخلفاته ورماها في المكان المخصص لأصبح المكان نظيفا كما كان، ومثل ما قلت لك بالأول انها مكان كشتات يومي وأسبوعي لأن المكان يتوافر كل شيء فيه وحتى ألعاب الأطفال موجودة من بقيات أو خيول للتأجير، وما يميزها ان غيرها إذا تبي البر حط خيمة تبي البحر حط كراسي واستمتع بالأجواء فهي من جهة تواجه البحر ومن جهة أخرى تواجه تضاريس وجبال المطلاع.

كشتات سريعة



والتقينا أيضا مع سعد الخالدي وأسرته، فقال لـ «الأنباء»: هذا المكان مفضل للكشتات السريعة، تبي بالصيف ولا بالشتاء فهو يمتاز بإطلالته على البحر والبر في الوقت نفسه، وأتمنى من الحكومة الاهتمام بهذا المكان بشكل أكبر وجعله واحة مجانية للمواطنين، وتوفير كل ما يلزم من تنظيف وإضاءة ودورات مياه وسيارات الشرطة والسماح للمطاعم المرخصة «السيارات المتنقلة» بالتواجد بهذا المكان لخدمة رواده وتأمين متطلباتهم.

وناسة واستمتاع



والتقينا مع جيهان وهي مقيمه عربية فقالت: سمعت عن هذا المكان وجئت إليه من منطقة السالمية لقضاء إجازتي مع العائلة في هذا اليوم، انه مكان جميل جدا ولم أتوقع ان يكون بهذا الجمال وله إطلالة برية على الأشجار والخضار والمخيمات وتوجد في هذا المكان الخيول وله إطلالة بحرية جميله جدا والمنطقة أعجبتني في برها وبحرها.



وزادت: صحيح ان المسافة من السالمية إلى الصبية بعيدة ومتعبة ولكن الوناسة والاستمتاع بالإجازة هو الدافع الأول لنا، وهو الذي أنسانا طول المسافة، وختمت كلامها بالتهنئة لصاحب السمو ولسمو ولي العهد وللشعب الكويتي بالأعياد الوطنية للكويت.

متنفس للعائلات



أما مبارك العنزي فقال لـ «الأنباء»: أحب هذا المكان لقربه من مكان بيتي في منطقة الجهراء، والمكان غير مخصص للمخيمات الدائمة فهو يصلح للكشتات اليومية والكشتات الأسبوعية.



وأضاف مبارك: هذا المكان لو يجد الاهتمام من بعض الجهات لأصبح أول مكان يرتاده جميع أهالي الكويت من توفير المقاهي والمطاعم ودورات المياه، كما يحتاج الى تنظيف بشكل مستمر والمكان في هذه الأيام وبالأخص خلال عطلة الأعياد الوطنية والتي تمتد لمدة 9 أيام وبهذه الأجواء الجميلة تجد الناس تتوافد إليه من الظهر ويستمرون حتى ساعات الفجر، ونطالب الجهات المختصة بالاهتمام بهذا المكان وبالمناطق البرية في جميع مناطق الكويت عموما لأنها هي المتنفس الوحيد للعائلات في عطلات الربيع وغيرها من أيام العطل والإجازات.



بدوره، تحدث سعود الصليلي قائلا: أحب ان أقضي جميع العطل القصيرة في هذا المكان، وأنا فضلت هذا المكان على جميع الأماكن خصوصا شارع الخليج المزدحم خلال الاحتفالات بالأعياد الوطنية، ومنطقة الصبية تتميز بأنها تجمع جميع الأجواء من بحر وبر وجبال وأشجار وشاليهات ومخيمات والمكان هادئ ويصلح للعائلات لتقضي أوقاتا جميلة.

خصوصية لأهل الجهراء



وآخر جولتنا التقينا مع سعد البدران الشمري الذي قال لـ «الأنباء»: أتواجد حاليا في بر الصبية مع الأصدقاء وأطفالنا الصغار لقضاء هذه العطلة والاستمتاع بالجو فيها، وبكل صراحة أقول لك ان «الصبية» بالنسبة لي تختلف عن أي مكان آخر وخصوصا لأهالي منطقة الجهراء لما لها من ذكريات الطفولة، والآن أصبحنا آباء ونصطحب أبناءنا معنا الى هذا المكان، والصبية تنقسم الى قسمين ما بين الجسر الأول والجسر الثاني، فالجسر الأول توجد فيه مخيمات قليلة وواجهة بحرية كبيرة وشاليهات، والجسر الثاني يعتبر منطقة مخيمات وهو مزدحم جدا بالعائلات والشباب الذين يفضلون هذه المنطقة عن جميع المناطق البرية الأخرى، وبمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير أدعو الله تعالى ان يحفظ الله هذا البلد وأن تبقى الكويت دار أمن وأمان في ظل قيادة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد.

لقطات من جولة «الأنباء» في «الصبية»



- بداية المنقطة توجد بها مخيمات صغيرة للكشتات الأسبوعية.



- الخيول والبقيات والبقالات والكافيهات المتنقلة موجودة وتنتشر في أماكن كثيرة.



- المكان يجمع الكثير من أسر المواطنين والوافدين العرب.



- كثير من المخيمات للتأجير اليومي والأسبوعي وتحمل أسماء رمزية من التراث والماضي الكويتي الأصيل.