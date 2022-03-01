عادل الشنان

علمت "الأنباء"، ان نسبة انشاء وانجاز وصيانة 40 عمارة من السكن العمودي في الضاحية الاستثمارية من مشروع مدينة صباح الاحمد السكنية والتي تحوي على 720 شقة بقيمة 74 مليون و 896 الف و 581 دينار كويتي قد بلغت فعلياً 88.21‎%‎ رغم انها من المفترض تعاقدياً ان تكون 100‎%‎ الا ان المشروع يعاني من التأخير في الاعمال.

وذكرت المصادر أنه كان من المفترض استلام الأعمال في شهر يونيو 2021 الماضي ، وتم تمديد فترة العقد حتى نهاية شهر مايو القادم علماً بأن المؤسسة العامة للرعاية السكنية قد قامت بإنذار المتعهد بسحب الأعمال موضوع العقد بكتاب رسمي من مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية يحمل رقم 3/10-6470 بتاريخ 4 ابريل 2021.

واكدت المصادر ان مشروع انشاء وانجاز وصيانة 20 عمارة من السكن العمودي في مدينة صباح الاحمد السكنية ايضاً يعاني التأخير حيث بلغت نسبة الأعمال الفعلية 77.55‎%‎ علماً بأنها من المفترض أن تكون 100‎%‎ منذ مارس 2020، كما ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية قامت بإنذار المتعهد ايضاً بكتاب رسمي موجه من مدير عام المؤسسة م. بدر الوقيان، بتاريخ 30 اغسطس 2020 ويحمل رقم 3/10-8677 الا ان المشروع لايزال متأخراً وقد تم تمديد فترة الاعمال حتى 31 ابريل 2022 المقبل علماً بأن المشروع بقيمة 24 مليون و 874 الف و 358 دينار و 956 فلس ويعتبر أحد المشاريع الاسكانية التي خصص جزء كبير منها لشرائح المرأة المختلفة ورعايتها السكنية.