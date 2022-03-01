ذكرت وكالة تابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، أن ما لا يقل عن 136 مدنيا لقوا مصرعهم، منهم 13 طفلا، وأصيب 400 آخرين منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا الأسبوع الماضي.

وقالت ليز ثروسيل المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إفادة صحفية: "من المرجح أن يكون عدد الخسائر الحقيقي أعلى من ذلك بكثير"، مضيفة أن 253 من الضحايا كانوا في منطقتي دونيتسك ولوجانسك في شرق أوكرانيا.

وقال تومسون فيري المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي إن البرنامج يعمل على زيادة أنشطته في أوكرانيا حتى يتمكن من مساعدة 3.1 مليون شخص، مضيفا أن "إمدادات الغذاء تنفد".