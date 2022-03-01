إغلاق 487 حساباً لنحو 468 مواطناً ومقيماً

علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية أن نحو 3456 شيكا بدون رصيد تم تحريرها في الكويت خلال 2021، حيث قدم 2422 مواطنا ومقيما 3456 شيكا تم ارتجاعها لعدم وجود رصيد خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية ديسمبر 2021.



وتظهر البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي أن من بين الشيكات 1698 شيكا قدمت خلال النصف الأول من العام من قبل 1245 عميلا، و1758 شيكا قدمت خلال النصف الثاني من العام من قبل 1177 عميلا.



وبلغت قيمة الشيكات التي تم ارتجاعها لعدم توافر رصيد في حسابات مصدريها نحو 107 ملايين دينار من بينها 24.1 مليون دينار تم تحرير شيكاتها في أول 6 أشهر من العام، بينما تضاعفت القيمة خلال النصف الثاني من العام إلى 82.8 مليون دينار.



وبلغ عدد الحسابات المصرفية التي أغلقت في 2021 لتصدير أصحابها شيكات بدون رصيد بلغ 487 حسابا لنحو 468 مواطنا ومقيما، كما أن الـ468 مواطنا ومقيما صدروا 1429 شيكا بدون رصيد تسببت في اقفال حساباتهم، فيما بلغت قيمة تلك الشيكات نحو 18.2 مليون دينار.