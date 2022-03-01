القاهرة - هناء السيد



تقديرا لدورها المتميز ودعمها للقضايا العربية وقضايا المرأة وما تتمتع به من شفافية ومصداقية في متابعة ونقل الأحداث، قام رئيس مجلس الحوسني بمملكة البحرين د.محمد الحوسني بتكريم الزميلة هناء السيد من مكتب «الأنباء» في القاهرة، وذلك خلال احتفالية كبرى حضرها الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير خليل الزوادي.



كما كرم الحوسني المستشارة الثقافية لمملكة البحرين بالقاهرة خلود راشد مطر، وعلي البوعينين ورئيس جمعية عطاء للمسؤولية الاجتماعية هالة جمال، والفنان التشكيلي الكويتي عادل المشعل، والأمين العام لاتحاد المقاولين العرب م.حمدي شحاتة، والفنان المطرب عادل خميس من دولة الإمارات وعددا من الإعلاميين ومقدمي البرامج التلفزيونية المشاركين في تغطية احتفالات مملكة البحرين التي أقيمت بالقاهرة.



يأتي التكريم تقديرا للجهود التي قدمها الإعلاميون المصريون في التغطية الإخبارية في الحفل والذي نظم من قبل مجلس الحوسني وسفريات مونتانا، بحضور اكثر من 150 بحرينيا قدموا من البحرين للمشاركة في هذه الاحتفالية التي تجسد روح المواطنة والولاء لمملكة البحرين وقيادتها الرشيدة.



وقد حضر حفل التكريم عدد من الإعلاميين وعدد من الضيوف من مملكة البحرين ودول الخليج ومصر.



وقد أشاد د.الحوسني بما يربط البحرين ومصر من علاقة أخوية صادقة عبر مئات السنين.



وأضاف أن مجلسه شارك في تنظيم 7 احتفالات للعيد الوطني البحريني بمصر بمختلف محافظاتها، لافتا إلى أن الاستعدادات بدأت للتحضير لذكرى العيد الوطني البحريني الـ 51 بشهر ديسمبر 2022 بالتعاون مع مونتانا للسفر والسياحة.



واختتم كلمته بالتعبير عن سعادته للتعاون اللامحدود من جميع المصريين وسعادة المشاركين البحرينيين بوجودهم في مصر.



من جانبها، قامت رئيسة جمعية عطاء للمسؤولية الاجتماعية للأفراد بالبحرين د.هالة جمال بتكريم «الأنباء» ومنحها شهادة تقدير تقديرا لدورها الإعلامي في دعم قضايا وأنشطة المرأة العربية.