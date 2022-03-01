أسامة دياب



اختتمت سفارة جمهورية الهند لدى الكويت، بالتعاون مع الشبكة الثقافية الهندية (ICN)، احتفالية «ناماستي الكويت»، بعد أن استمرت الاحتفالية لمدة أسبوع خلال الفترة من 20 فبراير إلى 28 فبراير 2022 بمناسبة العيد الوطني للكويت ومهرجان الاستقلال الهندي (آزادي كا امريت مهاتسو)، كما تزامنت الاحتفالية مع اليوم الوطني للعلوم في ذكرى ميلاد الفيزيائي العظيم الحائز جائزة نوبل السيد سي. رامان.



وقد أشاد سفير الهند لدى الكويت سيبي جورج بالعلاقات القوية بين شعبي الهند والكويت، لافتا إلى ثراء الثقافة والحضارة الهندية.



وقد اشتمل الاحتفال «ناماستي الكويت» على مجموعة متنوعة من الفن الهندي والسينما مثل الرقصات الكلاسيكية والبوليوودية والغناء واليوغا والأفلام الهندية وغيرها.



لاقى الحدث إقبالا كبيرا من الكويت على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالسفارة.