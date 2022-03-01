آلاء خليفة



برعاية رئيس الجمعية الكويتية للدراسات العليا د.محمد زيد العتيبي، أقامت الجمعية حفل العشاء بمناسبة اعتماد المجلة العلمية للجمعية الكويتية للدراسات العليا (JKSPS) في (ISSN) المركز الدولي لتسجيل المنشورات الدورية المعروف بالمركز الدولي لنظام الرقم التسلسلي الدولي الموحد للدوريات وحضور رئيس تحرير المجلة د.عمر بورمان إلى الكويت.



ابتدأ الحفل بكلمة ترحيبية من د.العتيبي وقال: مرحبا بالحضور ثم عرج تعريفا على أبرز أنشطة الجمعية والمطالبات والإسهامات التي قدمتها الجمعية خلال جائحة كورونا، مشيرا إلى ان الجمعية تعمل خلال الفترة المقبلة على عودة الأنشطة الثقافية وإقامة الندوات والدورات التدريبية لمنتسبي الجمعية وطلبة الدراسات العليا والحاصلين على (الماجستير والدكتوراه) للارتقاء بالمستوى التعليمي والوظيفي والفكري، والذي من شأنه الإسهام في دفع خطة التنمية الكويت 2035.



ودعا العتيبي الأساتذة والأكاديميين في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وأساتذة الجامعات الخاصة إلى الاستفادة من المجلة العلمية (JKSPS) المعتمدة في في (ISSN) المركز الدولي لتسجيل المنشورات الدورية المعروف بالمركز الدولي لنظام الرقم التسلسلي الدولي الموحد للدوريات لنشر أبحاثهم العلمية، مؤكدا أن الجمعية تمد يد العون للأساتذة والطلبة الباحثين لنشر محتوى أبحاثهم على نطاق دولي، وذلك للارتقاء بالمكانة العلمية والأكاديمية سواء في الجامعة او دوليا على نطاق العلم والمعرفة.



واختتم العتيبي بأن الجمعية تعمل على إقامة المؤتمر العلمي الأول بمشاركة عدد من الأساتذة الأكاديميين في الجامعات العربية والإقليمية والذي سيتم تقديم الكثير من الأوراق البحثية والعلمية خلاله، لافتا إلى انه سيتم الإعلان عن المؤتمر وكيفية المشاركة فيه فور الانتهاء من الإعداد والتجهيز له.



من جانبه، تقدم رئيس تحرير المجلة د.عمر بورمان بالشكر الجزيل إلى رئيس الجمعية د.محمد العتيبي وأعضاء مجلس إدارة الجمعية على هذه اللفتة وإقامة حفل العشاء تكريما له، والتي تؤكد حرص الجمعية على البحث العلمي والباحثين، وهو يضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة، للحفاظ على مستوى الأبحاث العلمية وجودتها، متمنيا أن يتم اعتماد المجلة في جميع مؤشرات التصنيف الأكاديمي والعلمي قريبا.



حضر الحفل نائب رئيس الجامعة الكندية بالكويت د.أماني أحمد وعميد كلية العلوم الصحية الأسبق د.فيصل الشريفي والدكتور وعضو هيئة التدريس د.ناصر العنزي ود.طارق بن غيث في كلية الدراسات التجارية بالتعليم التطبيقي، والأساتذة والأكاديميون والشخصيات والفنانون والإعلاميون.