جامعة الكويت تستضيف الاجتماع القادم للجنة خلال شهر مارس 2023





آلاء خليفة



شاركت جامعة الكويت ممثلة بعميد شؤون الطلبة بالوكالة د.سلمان نشمي العنزي بالاجتماع الـ 32 للجنة عمداء شؤون الطلبة في جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بسلطنة عمان يوم الإثنين.



وقد أثنى عميد شؤون الطلبة بالوكالة د.سلمان نشمي العنزي على الدور الذي قامت به سلطنة عمان الشقيقة ممثلة بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية من استقبال وتنظيم مميز لاجتماع عمداء شؤون الطلبة بدول الخليج، وتقدم بالشكر لوزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف ومدير جامعة الكويت بالإنابة د.بدر البديوي على جهودهم الدائمة في دعم عمادة شؤون الطلبة والشؤون الطلابية، كما أشاد بجهود الأمانة العامة ممثلة بالدكتور محمد التويجري ود.سالم الحجري لإنجاح هذا اللقاء.



وبين د.العنزي أنه تم خلال اللقاء بحث كل ما يتعلق بالشؤون الطلابية، ودور عمداء شؤون الطلبة، كما تم مناقشة عدة محاور أهمها تنظيم الأنشطة الثقافية والعلمية والرياضية، والزيارات الطلابية المتبادلة، ومعسكرات الجوالة، والملتقيات الطلابية الخارجية، والتبادل الطلابي، وعرض التجارب الطلابية المميزة، مشيرا إلى أن الاجتماع القادم ستستضيفه جامعة الكويت وذلك خلال شهر مارس من السنة القادمة 2023.