يعقوب العوضي



توج الفريق الأول لكرة اليد في نادي الكويت بلقب بطولة كأس السوبر التي أقيمت مساء أمس الأحد على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم بعد فوزه على القادسية 34 - 18، فيما احتل السالمية المركز الثالث بعد فوزه على العربي 24 - 22، وحافظ العميد على لقبه للمرة الثانية تواليا، وهي المرة الثالثة التي يتوج فيها باللقب.



وبعد المباراة الختامية قام رئيس اتحاد اليد ناصر صالح بومرزوق وأمين السر قايد العدواني بتسليم كأس البطولة لقائد الكويت عبدالله الخميس، وتقليد الميداليات للفرق المتوجة بحضور ممثلي الأندية المشاركة في البطولة.



الجدير بالذكر أن كأس السوبر كانت تقام سابقا من مباراة واحدة بين بطل الدوري وبطل الكأس وفي حال حصول بطل الدوري على اللقبين يواجه وصيف الترتيب العام في الدوري ولكن تغير النظام لتقام البطولة من مباراتين في صورة المربع الذهبي.

الإصابات أرهقت الأصفر



وقد افتقد القادسية 5 لاعبين أساسيين بداعي الإصابة، فمحمد حبيب يعاني من قطع في أربطة الركبة، فيما غاب باقر خريبط وعبدالرحمن المزين ومبارك الخالدي، وشارك عبدالعزيز سالمين رغم إصابته، ولم يجد مدرب الملكي وليد سالمين حلولا لمواجهة الإصابات.



وفي المقابل، نجح الكويت في السيطرة والتقدم منذ بداية اللقاء وكانت للفعالية الهجومية ودقة التصويبات على مرمى المنافس بوجود فرانكيس وانخيل هيرنانديز المحترفين وعبدالعزيز الدوسري وصالح الموسوي ومشعل طه.



إلى ذلك، غادر المحترف البحريني في صفوف القادسية محمد حبيب الى البحرين للخضوع لفحوصات طبية وإجراء عملية جراحية لإصابته في الركبة والتي باغتته في تدريبات الأصفر، وكشفت الفحوصات الأولية عن وجود قطع وارتخاء في أربطة الركبة وحتى الآن لم تحدد مدة العلاج إلا أنه سيبتعد عن الملاعب لمدة لا تقل عن الشهر.