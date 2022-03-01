رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف الحجر بقرار مجلس الأمن الدولي الذي صنف ميليشيات الحوثي في اليمن "جماعة إرهابية"، وضمها إلى قائمة العقوبات، إلى جانب فرض مجلس الأمن حظرا على توريد الأسلحة لميليشيات الحوثي بأكملها.



وأعرب الحجرف - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - عن "التطلع إلى أن يسهم القرار في وضع حد لأعمال مليشيات الحوثي، وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والأسلحة والطائرات دون طيار التي تستهدف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وإراقة دماء الشعب اليمني".



وأشار إلى أن صدور هذا القرار عن مجلس الأمن يأتي تأكيدا للأهمية التي يوليها المجتمع الدولي ممثلا بمجلس الأمن للأزمة اليمنية التي افتعلتها ميليشيات الحوثي من خلال انقلابها على الشرعية الدستورية، مؤكدا الموقف الثابت لمجلس التعاون بشأن إنهاء الأزمة اليمنية ودعم الجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي شامل لها وفقا للمرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216".



ودعا الحجرف مليشيا الحوثي إلى الاستجابة لدعوات وقف إطلاق النار، والانخراط الإيجابي في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن؛ لاستئناف المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية، بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن، ولمعالجة تدهور الأوضاع الإنسانية الناجمة عن استمرار ممارسات هذه الميليشيا ت في حصار المدن ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق اليمنية المحتاجة.