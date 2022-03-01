القاهرة - ناهد إمام



أصدرت هيئة الدواء المصرية القرار الوزاري رقم 122 لسنة 2022 بشأن إدراج وتداول مستحضرات التجميل ويأتي بالتزامن مع تدشين المنصة الإلكترونية (EgyCosm)، التي سيتم من خلالها تطبيق القرار عن طريق ميكنة جميع الإجراءات، وكل الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة لتسجيل مستحضرات التجميل، تماشيا مع النظام الأوروبي المتبع للإدراج.



وذكرت الهيئة - في بيان - أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على التحديث المستمر لإجراءات وقواعد العمل وميكنتها، ومواكبة مستجدات العمل الرقابي الدولي، ومتطلبات تطوير السوق المحلي، والارتقاء بمستوى جودة السلع، وتشجيعا للاستثمار.



وأكدت أن القرار التنظيمي - الذي نشر بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 49 تابع (أ) لسنة 2022 بتاريخ 28 فبراير 2022 - يهدف الى تشجيع الصناعات المحلية، وضبط الأسواق فيما يخص استيراد مستحضرات التجميل ذات جودة موثوقة المصدر من خلال تبسيط كامل الإجراءات اللازمة للموافقة على تداول مستحضرات التجميل، والاعتماد على المتابعة في الأسواق، لضمان جودة وسلامة وأمان مستحضرات التجميل، وجذب كل العاملين في هذا المجال إلى اتباع إدراج منتجاتهم، ومنع السوق السوداء، والمخالفات في هذا النطاق.

وأوضحت أنه يهدف أيضا إلى إنشاء قاعدة بيانات لمستحضرات التجميل قائمة على كل المعايير القياسية العالمية في هذا الشأن، وتحديثها بشكل يومي، وتسهيل التواصل بين كافة المتعاملين بسوق مستحضرات التجميل المصري وهيئة الدواء المصرية، وضمان سلامة وكفاءة وأمان مستحضرات التجميل التي يتم تداولها في السوق المصري.



وأضافت أنه يهدف أيضا لضمان توافر مستحضرات تجميل ذات بمعايير عالية من الأمان والجودة، والحصول على كل خدمات الإدراج بشكل إلكتروني وحفظ وتسجيل الملفات المقدمة إلكترونيا على مدار الساعة وسهولة استرجاعها، وتسهيل وتسريع عملية تقييم الطلبات والملفات المقدمة، مما يترتب عليه توفير الوقت والجهد لمقدم ومراجع الطلب.



ولفتت إلى أنها بهذا القرار تكون قد قامت بتطوير ملف التجميل من خلال محورين أساسيين هما تطوير نظم العمل المتبعة لتنظيم تداول مستحضرات التجميل، وتطبيقها بمنصة إلكترونية بالتوازي، مشيرة إلى أن القرار شمل إصدار عدد من الأدلة التنظيمية من الإدارات المركزية المختصة لتوضيح الخطوات التنفيذية خلال الأيام المقبلة، ويأتي ذلك في إطار سياسات دعم العمل الرقابي بالهيئة، والتحول الرقمي، وتشجيع الاستثمار.