لم يرغب روبرت باتينسون يوماً بتأدية دور أحد الأبطال الخارقين قبل أن يتخلّى بن أفليك فجأة عن دور الرجل الوطواط، الذي سيرتديه باتيسون في أحدث فيلم من سلسلة "باتمان" ينطلق عرضه الجمعة في الصالات الأميركية.

وبعدما أمضى العقد الماضي في العمل بشكل أساسي على أفلام فنية نالت استحسان النقاد، طلب روبرت باتينسون المعروف بدوره في "توايلايت" موعداً للقاء المخرجين المكلفين من شركة "وارنر براذرز"، ليطرح إعادة إحياء السلسلة المحبوبة.

ويقول المنتج ديلان كلارك لوكالة فرانس إنّ باتيسون "لقد بحث عني... وتطرّق إلى +باتمان+ خلال اللقاء الذي جمعنا".

ويضيف أنّ الممثل البالغ 35 عاماً حتى لو بدا "قلقاً بعض الشيء" من المشاركة في "فيلم هوليوودي ضخم" مرة جديدة، إلا أنّه "أعرب عن اهتمام كبير بشخصية باتمان".

ويوضح كلارك أن شكل فكّ باتيسون ساعد في اتخاذ القرار.

وأفضى اللقاء الذي جمع الرجلين عن فيلم "ذي باتمان" المرتقب بدء عرضه في الصالات الأميركية في 4 آذار/مارس، وهو من بطولة باتيسون وإخراج مات ريفيس.

ويتناول الفيلم قصة بروس واين الذي يتحوّل إلى باتمان، بعد فشله في كسب ثقة شرطة مدينة غوثام وسكانها خلال عمله كمحقق ليلي.