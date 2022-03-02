أعلنت الحكومة الألمانية تخصيص 5ر1 مليار دولار للمكافحة الدولية لجائحة كورونا.

وفي أعقاب محادثات مع نظرائه في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، قال وزير المالية الألماني روبرت هابيك إن هذه الخطوة

يجب "أن يتم فهمها بالتأكيد على أنها دعوة لدول أخرى للإسهام بشكل معزز أيضا في حملة التطعيم العالمية".

وأضاف نائب المستشار الألماني أولاف شولتس أن بلاده ستضطلع بمسؤوليتها ودورها القيادي بوصفها رئيسة لمجموعة السبع.

وتابع هابيك أن من المنتظر تقديم 224 مليون يورو أخرى لمساعدة الدول النامية في العمليات اللوجستية "بحيث تتحول اللقاحات إلى تطعيمات"، وذكر هابيك أن ألمانيا صارت بذلك ثاني أكبر مانح في مبادرة التطعيم العالمية.

وتهدف المبادرة إلى الوصول بمعدل التطعيم على مستوى العالم إلى 70% وهو مستوى يزيد بشكل كبير عن المستوى الحالي لهذا المعدل.