تعد ألمانيا واحدة من أكبر الدول المصدرة للملابس المستعملة في العالم، بحسب بيانات الأمم المتحدة.

ويقول الاتحاد الألماني للمواد الخام المستهلكة والتخلص من النفايات (BVSE)، إن هناك أكثر من مليون طن من المنسوجات المستعملة التي يتم جمعها في ألمانيا كل عام لإعادة تدويرها، وهو ما يعادل أكثر من 15 كيلوجراما لكل فرد في ألمانيا - والاتجاه آخذ في الارتفاع.

ومن ناحية أخرى، صارت الألياف الاصطناعية والمزج بين المواد حاليا، من المكونات المهيمنة في صناعة الأزياء، وهي مواد يصعُب إعادة تدويرها، بحسب الاتحاد الألماني للمواد الخام المستهلكة والتخلص من النفايات.

وعلى صعيد متصل، يقول مركز حماية المستهلكين في ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية، إن ما يتراوح بين 5 و10% فقط من الملابس

القديمة التي يُجرى جمعها في ألمانيا، تذهب في نهاية المطاف إلى معوزين داخل ألمانيا، أو يُعاد بيعها لمتاجر محلية كسلع مستعملة.

ويُباع حوالي 40% من المنسوجات المستعملة التي تم جمعها في ألمانيا إلى دول في شرق أوروبا أو لدول أفريقية.



وثمة حالة من الجدل المثار منذ فترة طويلة بشأن تصدير هذه المنسوجات إلى الدول الأفريقية، حيث يهدد فيضان الملابس المستعملة الرخيصة منتجي المنسوجات المحليين.