أعلنت مجموعة صناعة السيارات ستيلانتيس المسجلة في هولندا اعتزامها الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية من سياراتها بحلول 2038 بعد خفض هذه الانبعاثات بنسبة 50% بحلول 2030.

يذكر أن مجموعة ستلانتيس تكونت من اندماج بيجو ستروين الفرنسية وفيات كرايسلر الإيطالية الأمريكية.

في الوقت نفسه قررت المجموعة أن تكون كل مبيعاتها من السيارات في أوروبا ونصف مبيعاتها في الولايات المتحدة بحلول نهاية العقد الحالي كهربائية.

كما تستهدف المجموعة إنتاج أكثر من 75 طرازا من السيارات الكهربائية وبيع 5 ملايين سيارة منها بحلول .2030

وتعتزم المجموعة إنتاج أول سيارة كهربائية من طراز جيب الشهير أوائل العام المقبل، في حين ستقدم النسخة الكهربائية من الشاحنة الخفيفة رام 1500 خلال .2024

وعلى الجانب المالي قالت المجموعة إنها ستستهدف مضاعفة صافي إيراداتها إلى 300 مليار يورو (333 مليار دولار) سنويا بحلول 2030، مع تحقيق هامش أرباح تشغيل لا يقل عن 10% سنويا خلال فترة تنفيذ الخطة.

وتستهدف المجموعة تحقيق تدفقات نقدية حرة تزيد على 20 مليار يورو خلال 2030.