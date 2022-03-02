ألغت فنلندا آخر القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.

ولم تعد هناك قيود على المطاعم من حيث الخدمة وساعات العمل وعدد الزبائن والجلوس. مع ذلك مازالت السلطات الفنلندية توصى بارتداء الكمامات في وسائل النقل العامة، على سبيل المثال، ولكن الأمر ليس إلزاميا.

وهذا يعني أن جميع دول الشمال، مازالت تطبق التوصيات بشأن التعامل مع جائحة كورونا بصورة محلية.

وقد ألغت الدنمارك بالفعل جميع قيود مكافحة فيروس كورونا ابتداء من شباط/فبراير الماضي. وبعد فترة قصيرة، أعلنت السويد والنرويج عن إلغاء العمل بجميع القيود، وأعقبتهما إيسلندا منذ نحو أسبوع.