أعلنت جمعية الهلال الأحمر بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تنظيم ورشة اعداد الكوادر الإعلامية في مجال العمل الاغاثي والإنساني يوم الاحد المقبل على مدى يومين في مقر الجمعية.

وقال مدير العلاقات العامة والاعلام في جمعية الهلال الاحمر خالد الزيد ل "كونا" اليوم الاربعاء ان الورشة تهدف الى تطوير وتحسين أداء الكادر الإعلامي في الجمعيات الوطنية ومواكبة تطورات التغطيات الإعلامية الإنسانية الإغاثية العالمية.



واضاف ان الورشة تشارك فيها هيئات وجمعيات الهلال الاحمر بدول مجلس التعاون واللجنة الدولية للصليب الاحمر والاتحاد الدولي للصليب الاحمر والهلال الاحمر والمنظمة العربية للهلال الاحمر والصليب الاحمر.



وذكر الزيد ان الورشة ستتطرق الى الاعلام الانساني وحماية الصحافيين في القانون الدولي الانساني ودليل ادارة الازمات الاعلامية اضافة الى ادارة الاعلام خلال الكوارث، مشيرا الى ان الورشة ستسلط الضوء على دور الإعلام في دعم جهود الجمعيات الوطنية ضمن دورها المساعد لسلطاتها الوطنية وكيفية تناول الاعلام في الجمعيات الوطنية بعض الأنشطة والملفات ذات الاهتمام المشتركة.

واضاف انه يشارك في الورشة المسؤولون المعنيون بالعمل الإعلامي في دول مجلس التعاون والمنظمات الانسانية، مؤكدا اهمية اعداد المراسل الصحافي لمواكبة التطورات وصقل القدرات لتحقيق مزيد من النجاحات في العمل الميداني الإغاثي ونقل صورة إخبارية متميزة، مؤكدا أن المنظمات والجمعيات الإنسانية حريصة على بناء علاقات وطيدة مع وسائل الإعلام لما لها من تأثير على المجتمع والأفراد والرأي العام ككل.



وأعرب الزيد عن أمله أن تكون ورشة العمل فرصة لتبادل الخبرات بين المشاركين من مختلف الدول العربية، مؤكدا أن العمل الانساني يواجه الآن تحديات أكثر من أي وقت مضي.