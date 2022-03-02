ناصر العنزي

تعود فرق دوري stc للدرجة الممتازة للمنافسة غدا الخميس بإقامة مباراة واحدة تجمع اليرموك العاشر برصيد 5 نقاط مع التضامن التاسع وله 7 نقاط على ملعب عبدالله الخليفة في السادسة والربع مساء في مواجهة بين الفريقين لتحسين مركزيهما والتقدم إلى مركز أفضل للنجاة من شبح الهبوط للدرجة الأولى.



وكان التضامن قد خسر آخر مباراة له في الدوري من الكويت بخماسية بعد ما تراجع مستواه عما كان عليه في بداية الدوري بسبب بعض الغيابات في صفوفه نتيجة الاصابة، وبات عليه تعويض ما فاته من نقاط إذ إن خسارته اليوم سوف تؤزم موقفه كثيرا.



أما اليرموك فقد تعادل مع كاظمة بدون اهداف وتسبب في فقدانه الصدارة وقبلها تعادل مع الكويت المتصدر بعدما تحسن كثيرا عما كان عليه في القسم الأول، حيث دعمت الادارة صفوفه بعدد من اللاعبين المحترفين إلى جانب رغبة اللاعبين في تحسين مستواهم ومركزهم.