مفرح الشمري

بعد انتهاء حفلات مركز جابر الأحمد الثقافي الغنائية والتي أقيمت ضمن موسم «ربيع الكويت» أكد المخرج د. علي حسن انها جاءت ترسيخا للاحترافية العالية التي يعمل بها فريق هذا الصرح الثقافي المتميز.

واشار الى أن فريق عمل مركز جابر الثقافي وضع كافة التسهيلات الفنية والتقنية من اجل انجاح هذة التجربة التي تزامنت مع الاحتفالات بالاعياد الوطنية المجيدة.

وقال ان التجهيزات العالية المستوى التي تتوافر لمركز جابر الثقافي على الصعيد التقني تجعله الصرح الاكثر جهوزية لاستقبال اكبر المناسبات والتظاهرات والتي تقترن بالكثافة الجماهيرية وايضا التنظيم العالي المستوى.

واضاف: لقد شهدت الحفلات مشاركة صفوة متميزة من اجيال النجوم ومن بينهم عبادي الجوهر وملحم زين وراغب علامة واميمة طالب وتامر حسني وعدد آخر من النجوم.

وأشاد المخرج د. علي حسن بالدعم الكبير الذي أمنه فريق وقيادات مركز جابر وفي مقدمتهم الوكيل المساعد خالد السلطان والرئيس التنفيذي للمراكز الثقافية المخرج الكبير وليد العوضي الذي حرص على الحضور والمتابعة لكافة التفاصيل وتأمين احتياجات اقامة مثل هذه الحفلات الغنائية الكبيرة والتي تشرفت بإخراجها لجمهور المشاهدين من خلال الفضائية الكويتية، مثمنا دور الفريق التقني من مهندسين للصوت والاضاءة والتصوير وغيرها من الحرفيات والتقنيات الفنية العالمية الخاصة بالمسرح التي امنتها شركة «كوندور» بقيادة مديرها ناصر السعدون بالاضافة الى التعاون البناء من قبل نجوم الحفلات والفرقة الموسيقية الذين حطوا الرحال بيننا وشاركوا اهل الكويت افراحهم واعيادهم الوطنية المجيدة.