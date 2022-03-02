أعرب العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عن سعادته بلقاء أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لبحث تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة، وذلك استمرارا للتنسيق والتشاور المتواصل لكل ما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين.



وقال العاهل البحريني في تصريح عقب وصوله الرياض: «يسعدنا أن نعبر عن خالص تهانينا لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده بمناسبة ذكرى (يوم التأسيس)، مشيدين في هذه المناسبة التاريخية المجيدة بما حققته المملكة الشقيقة في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين من إنجازات حضارية وتنموية رائدة وما تشهده من نهضة وتطور مستمر على جميع المستويات وفي مختلف القطاعات وبالمكانة الرفيعة والمتميزة التي تحظى بها لدى المجتمع الدولي والتي أكسبتها احترام وتقدير الجميع».



وجدد تقديره وامتنانه للجهود المباركة التي يقوم بها الملك سلمان بن عبدالعزيز في خدمة القضايا الخليجية والعربية والإسلامية، وللدور الاستراتيجي المتواصل للمملكة العربية السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي ضمانا لمستقبل أفضل لشعوب العالم أجمع.



وأكد الملك حمد بن عيسى، أن مملكة البحرين تقف على الدوام في صف وخندق واحد مع المملكة العربية السعودية لإيمانها بوحدة الهدف والمصير، وأن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين، كما أكد أن المملكة العربية السعودية هي الركيزة الأساسية لأمن المنطقة واستقرارها وصمام أمانها في مواجهة المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها.



وسأل الله العلي القدير أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها ويديم عليهما الرفعة والتقدم والأمن والأمان والاستقرار والرخاء، لمواصلة مسيرة البناء والتنمية والتطور في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.



وكان العاهل البحريني وصل الى مطار الملك خالد الدولي وفي استقباله، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي رحب بجلالته في بلده الثاني المملكة العربية السعودية.