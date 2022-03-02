أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الأربعاء عن تقديره لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وتمنياته للكويت بالمزيد من التقدم والازدهار.



وذكرت الرئاسة التونسية في بيان أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الداخلية بالوكالة د.محمد الفارس إلى جانب وزراء الداخلية العرب بمناسبة انعقاد دورة مجلسهم الـ39 في العاصمة تونس.



ورحب الرئيس التونسي بالوزير الفارس خلال اللقاء الذي تناول بحث المستجدات الأمنية وسبل دعم الاستقرار في الوطن العربي، كما تم تبادل وجهات النظر حول المستجدات الدولية والإقليمية وتطورات الأوضاع بالمنطقة العربية.



وحمّل الفارس أطيب تحياته لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وتمنياته لسموه بدوام الصحة وموفور العافية.



من جانبه، نقل الوزير الفارس للرئيس التونسي تحيات وتقدير صاحب السمو، متمنيا لتونس الشقيقة دوام التقدم والازدهار.



وعبّر سعيد خلال اللقاء عن سعادته باستضافة بلاده أعمال الدورة الـ39 لمجلس وزراء الداخلية العرب، متمنيا أن تكلل هذه الجهود بالنجاح والتوفيق، مؤكدا أهمية هذا الاجتماع وما يتناوله من موضوعات وملفات أمنية تهدف إلى ترسيخ قواعد الأمن والاستقرار في الوطن العربي.



وتستضيف تونس اليوم أعمال الدورة الـ39 لمجلس وزراء الداخلية العرب حيث يتضمن جدول أعمالها مشروع خطة مرحلية عاشرة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية ومشروع خطة مرحلية سادسة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني) بالإضافة إلى مشروع خطة مرحلية تاسعة للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب.