للجلسة الثانية على التوالي، سيطر اللون الأخضر على منصات العملات الرقمية التي تمكنت من تحقيق مكاسب جيدة خلال الـ24 ساعة الماضية بقيادة عملة بيتكوين، التي واصلت الارتفاع زاحفة صوب مستوى جديد عند 45 ألف دولار.

وتمكنت السوق من تجاوز صدمة العملية العسكرية الروسية التي تنفذها روسيا في أوكرانيا وتسببت في صدمة كبيرة للسوق خلال أول أيام من القصف الروسي دفعت القيمة السوقية الإجمالية إلى فقدان أكثر من 300 مليار دولار خلال 72 ساعة من بدء الهجوم الروسي.

ووفق منصة «كوين ماركت كاب»، ارتفعت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية خلال الـ24 ساعة الماضية بنسبة 2.6% لتربح السوق نحو 50.1 مليار دولار بعدما صعدت من مستوى 1.9 مليار دولار في تعاملات الثلاثاء، إلى مستوى 1.95 مليار دولار في تعاملات صباح الأربعاء.

وفيما سجلت «بيتكوين» ارتفاعا بنسبة 2.2% خلال الساعات الماضية، فقد حققت مكاسب أسبوعية بنسبة 16.5% ليجري تداولها في تعاملات عند مستوى 44265 دولارا.

كما ارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 2.57% رابحة نحو 21.1 مليار دولار بعدما صعدت قيمتها المجمعة من 819.9 مليار دولار إلى نحو 841 مليار دولار.

وسجلت عملة «إيثر» مكاسب خلال الساعات الماضية بنسبة 2.6% مقابل ارتفاع أسبوعي بنسبة 13.4% ليصل سعرها إلى مستوى 2999 دولارا. كما صعدت قيمتها السوقية المجمعة بنسبة 3.2% رابحة نحو 11.3 مليار دولار بعدما ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية من 349.1 مليار دولار إلى نحو 360.4 مليار دولار.

فيما استقرت عملات «تيزر» و«يو إس دي» عند مستوى 1 دولار، فقد استقرت قيمتهما السوقية المجمعة عند مستوى 79.47 و53.62 مليار دولار، على التوالي.

وتمكنت عملة «بي إن بي» من تحقيق مكاسب خلال الساعات الماضية بنسبة 4% مقابل مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها 10% ليجري تداولها عند مستوى 412 دولارا. كما صعدت قيمتها السوقية المجمعة إلى نحو 68.2 مليار دولار.