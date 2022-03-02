نظم قطاع التواصل المؤسسي بالبنك التجاري الكويتي زيارة لمطار الكويت الدولي، وذلك لاستقبال زائري الكويت خلال فترة الأعياد الوطنية والاحتفاء بهم بتوزيع الهدايا عليهم بهدف مشاركة الكويت ومواطنيها وزائريها فرحة احتفالات الأعياد الوطنية.

وفي تعقيبها على هذه المبادرة، قالت نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي بالبنك أماني الورع: تتنوع مظاهر وأنماط الاحتفالات بالعيد الوطني وذكرى يوم التحرير وتكتسي الكويت ومبانيها بالأعلام احتفالا بهاتين المناسبتين ويتوافد على الكويت العديد من الضيوف لمشاركتنا فرحة الاحتفالات بأعيادنا الوطنية، وتعبيرا عن الحفاوة بضيوف الكويت في هذه الأيام قمنا بترتيب زيارة لمطار الكويت الدولي «صالة القادمين» لاستقبال ضيوف الكويت في تظاهرة حب ووفاء للكويت.

وتابعت الورع مبينة أن فريق قطاع التواصل المؤسسي قد لمس الفرحة التي ارتسمت على وجوه القادمين إلى الكويت وزائريها عندما تم توزيع هذه الهدايا الرمزية عليهم احتفالا بالأعياد الوطنية للكويت حيث أشادوا جميعا بهذه اللفتة الطيبة من البنك التجاري.

واختتمت الورع حديثها متمنية من المولى عز وجل أن يديم على الكويت نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، متوجهة بالشكر والتقدير إلى مسؤولي الطيران المدني في مطار الكويت الدولي على تعاونهم الدائم مع البنك، وعلى إتاحة هذه الفرصة لقطاع التواصل المؤسسي في البنك لمشاركة القادمين فرحة الأعياد بهذه المناسبة الغالية التي لم ولن تفقد زخمها بمرور السنين.