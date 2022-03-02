كشف النائب البريطاني كريس براينت، أن الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش بدأ ببيع ممتلكاته في لندن، مشيرا، في خطاب أمام البرلمان، إلى أن الملياردير الروسي «خائف من التعرض للعقوبات، وهذا هو السبب في أنه سيبيع منزله غدا ويبيع شقة أخرى أيضا».

بينما فرضت المملكة المتحدة عقوبات على أكثر من 100 فرد وكيان روسي، ردا على غزو أوكرانيا، ظل أبراموفيتش حتى الآن خارج القائمة.

ومنذ ذلك الحين، تعرض الملياردير الروسي، الذي يمتلك نادي تشيلسي لكرة القدم، بالإضافة إلى عقارات في المملكة المتحدة، لضغوط متزايدة من السياسيين في البلاد.

ويوم السبت الماضي، سلم أبراموفيتش السيطرة المباشرة على النادي لأمناء مؤسسته الخيرية، وقيل إن مقدمي الطلبات في حالة تأهب قصوى بشأن بيع محتمل.

وشدد النائب براينت على أنه لا ينبغي السماح لأبراموفيتش بامتلاك ناد إنجليزي لكرة القدم.

ويمتلك أبراموفيتش، الذي تقدر ثروته الصافية بنحو 13.5 مليار دولار حسب مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، عدة عقارات في لندن.

وذكرت صحيفة «التايمز» أن العقار الذي كان يشير إليه براينت، يعتقد أنه قصر من 15 غرفة نوم في حدائق قصر كنسينغتون، تقدر قيمته بأكثر من 150 مليون جنيه إسترليني (200 مليون دولار).

وقالت الصحيفة إن الشقة قد تكون بنتهاوس من ثلاثة طوابق في تشيلسي ووترفرونت، اشتراها في 2018 مقابل 22 مليون جنيه إسترليني.

وقال المتحدث باسم أبراموفيتش، إن الملياردير الروسي كان يحاول المساعدة في التوسط لإنهاء الحرب في أوكرانيا.