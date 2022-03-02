اللجنة اختارت 4 عروض تشارك على الهامش.. والعروض في مسارح «قصر الثقافة» و«معهد الشارقة للفنون المسرحية» و«قاعة أفريقيا»

مفرح الشمري

اعلنت اللجنة العليا لمهرجان ايام الشارقة المسرحية في دورته الـ31 عن اسماء لجنة التحكيم للعروض المتنافسة على جوائز هذه الدورة التي تنطلق 17 وتستمر حتى 25 الجاري وهم أسمهان توفيق (الكويت)، وليد الزعابي (الإمارات)، ابراهيم نوال (الجزائر)، ومدحت الكاشف (مصر)، ومحمد الحر (المغرب)، جاء ذلك في اجتماع اللجنة الخامس الذي عقد اليوم في قصر الثقافة برئاسة أحمد بورحيمة، مدير «الأيام»، وبحضور الأعضاء إسماعيل عبدالله، ومحمد جمال، وعبدالله راشد، والتي ناقشت فيه تقرير لجنة «المشاهدة والاختيار» المكونة من خليفة التخلوفة «الإمارات»، الحسن النفالي «المغرب»، ومحمد مسعد «مصر»، والتي انهت أعمالها امس وانتقت 7 عروض للمنافسة على جوائز الدورة (31) من أيام الشارقة المسرحية، والعروض هي: «سجن القردان» تأليف علي جمال، وإخراج عبدالرحمن الملا (كلباء للفنون الشعبية والمسرح)، و«لامع بلا ألوان» تأليف سامي إبراهيم وإخراج إبراهيم سالم (المسرح الحديث)، و«صهيل الطين» تأليف إسماعيل عبدالله وإخراج مهند كريم (جمعية دبا الحصن للثقافة والتراث والمسرح)، و«غرب» تأليف عبدالله صالح وإخراج محمد سعيد السلطي (مسرح دبي الوطني)، و«أشوفك» تأليف إسماعيل عبدالله، وإخراج حسن رجب (مسرح أم القيوين الوطني)، و«شوارع خلفية» تأليف إسماعيل عبدالله وإخراج إلهام محمد (مسرح خورفكان للفنون)، و«رحل النهار» تأليف إسماعيل عبدالله وإخراج محمد العامري (مسرح الشارقة الوطني).

واختارت اللجنة 4 عروض تقدم على هامش التظاهرة، وهي: «جمر القلوب» تأليف محمد المهندس، وإخراج سعيد الهرش (مسرح الفجيرة)، و«الياثوم» تأليف سالم الحتاوي، وإخراج حمد عبد الرزاق (مسرح ياس)، و«حرامي الفريج» تأليف أحمد الماجد، وإخراج بلال عبدالله (مسرح دبي الأهلي)، و«طار وطاح» تأليف مرعي الحليان، وإخراج أحمد الأنصاري (مسرح رأس الخيمة الوطني).

ويبدأ برنامج العروض منذ السابعة مساء في مسارح «قصر الثقافة»، و«معهد الشارقة للفنون المسرحية»، و«قاعة أفريقيا»، وتماشيا مع التدابير المتعلقة بكوفيد- 19 يمكن للجمهور مشاهدة العروض مجانا بعد الحجز المسبق للحضور.