مواصلة لجهود المحافظة في متابعة مستجدات حملة إزالة مخالفات البناء، قام محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد بجولة ميدانية على منطقة الدسمة تم خلالها قطع التيار الكهربائي عن عقار وإنذار آخر لوجود مخالفات تتعلق بالتمديدات الكهربائية، بالإضافة إلى وجود مخالفات لأنظمة البناء يتكدس فيها سكن العمالة، كما تمت متابعة 6 عقارات أخرى قامت بعمليات الهدم تمهيدا لإعادة بنائها وذلك بعد أن تم إخلائها بالكامل من السكان.



ورافق الخالد، خلال الجولة كل من رئيس فريق الطوارئ لفرع بلدية محافظة العاصمة زيد العنزي، ونائب رئيس فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.أحمد الشمري، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي ديوان عام المحافظة.



وأشاد الخالد بسرعة عمليات الإزالة لمخالفات البناء وتنظيم إجراءات الإخلاء للعقارات والتي تمت في المنطقة، داعيا جميع الفرق المشاركة إلى تكثيف المتابعة والرصد.



وأضاف: مستمرون في حملتنا حتى نحقق أهدافنا وسنقوم بدعم وإسناد الفرق الميدانية ومتابعة أعمالها حتى الانتهاء من جميع المخالفات المتعلقة بالشبكة الكهربائية ومخالفات أنظمة البناء التي تتكدس فيها العمالة وترهق الأهالي في مناطق السكن الخاص في المحافظة.