مريم بندق



قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ" الأنباء" ان اشتراط تقديم شهادة فحص" PCR " تثبت سلبية الإصابة من ڤيروس " كورونا " للمعلمين والطلبة الأكبر من 16 عاماً غير المحصنين عند استئناف دوامهم للفصل الدراسي الثاني الأحد المقبل إلزامي حتى الآن.

هذا، وأوضحت المصادر ان اشتراط تقديم شهادة سلبية للسماح بدخولهم المدارس سيطبق، الا اذا ارتأت الحكومة بناء على توصية من السلطات الصحية اتخاذ قرار آخر، على اعتبار ان المعلمين والطلبة الأكبر من 16 سنة غير المحصنين سيكونان الفئتين الوحيدتين المطالبتين بتقديم هذا الفحص.

ومن الأهمية ذكر ان مجلس الوزراء حدد الاشتراطات الصحية بالحضور إلى المدارس للأطفال دون سن الـ (16) سنة حيث نص قرار المجلس على:

1- إلغاء فحص ( PCR ) الاسبوعي لغير المحصنين عند الحضور.

2- اقتصار العزل على الحالات الايجابية أو الحالات التي تظهر عليها أعراض.