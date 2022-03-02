أسامة دياب

في إطار برامج لجنة المرأة الديبلوماسية للاحتفال بالاعياد الوطنية الكويتية، قامت مستشارة اللجنة نرجس الشطي بإعداد زيارة لمقر الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية العربية للتعرف على هذه المؤسسة التنموية التي أسست منذ ثلاثين عاما وتهدف الى دعم المشاريع التنموية لدول العالم العربي ولتعزيز دور الكويت بمساعدة الدول العربية للعمل على إنجاز وتطوير مشاريعها.



ويعتبر مبنى مقر الصندوق أحد معالم الكويت الحضارية بما يحتويه من مقتنيات تاريخية وثقافية وتراثية تبرز حضارة وتاريخ العالم العربي على مر العصور حيث تجولت عضوات اللجنة بين أقسام المبنى التاريخي وقام م. فواز الحاج علي مسؤول العلاقات العامة في الصندوق بعرض وشرح واف وجميل عن تاريخ وإنجاز وتطوير هذا المبني الحضاري في الكويت.



وفي نهاية الزيارة، قدمت اللجنة درعا تذكارية يحتوي على جميع معالم الكويت التاريخية والحضارية كرموز لتاريخ ومستقبل الكويت.