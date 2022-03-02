الجيزة ـ خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة تقوم بتنفيذ مشروعات التنمية الشاملة في كافة محافظات مصر وليس في القاهرة فقط، مشددا على أن هذه المشروعات، ومنها مشروعات الطرق، تسهل الحركة اليومية للمواطنين وحركة نقل البضائع والتجارة وتسهم في خفض نسبة التلوث، فضلا عن إسهامها في حل مشكلات النمو السكاني غير المخطط.



وشدد الرئيس السيسي ـ خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية بقطاعي الإسكان والطرق بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة على أن الدولة تضع في اعتبارها عند تنفيذ المشروعات الجديدة اتباع أحدث الأساليب والنظم في العالم، مطالبا بضرورة تغيير ثقافة البناء السائدة حاليا ووقف التعديات نهائيا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشيرا إلى أن الدولة وضعت الحلول لمشكلة الإسكان وسيتم تلبية أي طلب على الشقق السكنية في أي محافظة.



ووجه الرئيس السيسي الحكومة بإعداد دراسة لإقامة عدد من المحاور المرورية بالمناطق المكتظة بالسكان في نطاق محافظة الجيزة لتسهيل حركة وتنقل المواطنين بها، لافتا إلى أن مناطق كرداسة وناهيا وبولاق الدكرور التي تشهد كثافة سكانية الشوارع بها لا تزيد عن حارة أو حارتين للمرور الأمر الذي يستلزم ضرورة إعادة تخطيط الطرق والمحاور المرورية في هذه المناطق من أجل تسهيل حركة وتنقل المواطنين.



وأضاف الرئيس السيسي: إن هذا الأمر يستلزم إزالة لبعض المباني وتعويض المواطنين من أجل إقامة محاور طولية وعرضية في هذه المناطق.



وعن منطقة كرداسة، قال الرئيس «إننا نتحدث عن منطقة يقطنها عدد كبير جدا من السكان»، متسائلا: هل يمكن عمل محور رئيسي أو اثنين بشكل طولي وعرضي بما يوفر إقامة ميدان وخلق حركة مرورية في تلك المنطقة؟



وأشار إلى أنه لا يعقل أن يكون الفاصل بين البيت وآخر من 5 إلى 6 أمتار أو 10 أو 20 مترا، لافتا إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة مع محافظة الجيزة، لكي نرى المحاور الموجودة بالفعل داخل الأحياء وكيفية توسيعها.



وأوضح الرئيس السيسي أنه لكي ننفذ هذا الأمر سنضطر إلى عمل بعض الإزالات، وهناك مبدأ عام وضعته الدولة بأن يتم تعويض المواطنين عند أي إزالة تتم لصالح النفع العام.



وقال الرئيس السيسي إن هناك أراضي كثيرة كانت داخل نطاق وحدات للقوات المسلحة تم أخذها ولم يتم تعويض القوات المسلحة عنها، مضيفا «أنه عند تنفيذ طريق ويكون بجانبه وحدة عسكرية يتم أخذ أرض من تلك الوحدة».



وأوضح الرئيس أنه تم أخذ أراض كثيرة كانت تابعة للقوات المسلحة والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ طريق السويس عند كوبري المشير أبو غزالة، وهذه الأراضي تبلغ قيمتها بما يتراوح ما بين 4 أو 5 مليارات جنيه، مشيرا إلى أنه حتى محاور الأهرام التي يتم الحديث عنها منها محور تم أخذ أراض له من وحدات عسكرية موجودة بالفعل.



وقال الرئيس السيسي متسائلا: لماذا قمنا بعمل خط مترو أنفاق؟ وأجاب «لأنه ليس لدينا فوق الأرض شئ يمكن أن يتحرك أكثر مما هو موجود حاليا».



وأضاف الرئيس السيسي أن العاصمة الإدارية الجديدة ليست بحاجة إلى إنشاء مترو أنفاق لأنها مخططة، وبالتالي عندما تخطط الدولة لشيء ـ وهذه الرسالة التي نريد إيصالها للمواطنين ـ فإننا نضع في الاعتبار أحدث الأساليب في العالم والتخطيط السليم في أي منشآت نقوم بتنفيذها، بالشكل الذي يتلاءم مع متطلبات الحياة وإنشاء كافة المرافق التي تخدم تلك المناطق من مدارس ومستشفيات ونواد اجتماعية، ولو تطلب الأمر يتم عمل مناطق صناعية وحرفية».



وتطرق الرئيس السيسي إلى البناء غير المخطط قائلا «عندما يأتي المواطن بدون قصد ويقوم بالبناء على قطعة أرض يتملكها، فكيف سيعيش باقي الموطنين»؟



ودعا الرئيس السيسي إلى تغيير الثقافة السائدة حاليا في البناء ووقف البناء نهائيا على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، قائلا «أنت تبني على الأرض الزراعية، وتبني على أرض ليست ملكا لك، وما تبنيه عليها لا يعود بشيء عليك، وهذه ثقافة سائدة لدينا، حتى في الريف نجد المواطنين يقومون ببناء طابق أو طابقين وهم ليسوا في حاجة لها الآن بل قد يحتاجونها لأبنائهم بعد 10 أو 15 عاما»، مؤكدا على ضرورة تجاوز المواطنين لهذه الثقافة في منظومة البناء.



وأشار إلى أن مشكلة الإسكان ترسخت في نفوسنا منذ سنوات طويلة بأنه ليس لها أي حلول، لكننا تمكنا من وضع حلول لها، مؤكدا أنه سيتم تلبية أي طلب على الشقق السكنية في أي محافظة من محافظات الجمهورية.



وأكد الرئيس السيسي ضرورة استغلال نهر النيل في المواصلات وإحضار أتوبيسات نيلية لائقة وجميلة نقدم بها خدمات نقل نهري محترمة للمواطنين.



وشدد الرئيس السيسي، على أن الهدف من إنشاء المحاور الدائرية حول القاهرة الكبرى، هو التخفيف على حياة المواطنين وتسهيل حركة التجارة، مشيرا إلى الفارق بين محور المريوطية قبل وبعد تطويره وكيف كان منظر ترعة المريوطية التي كان يتم إلقاء المخلفات بها والحيوانات النافقة وغيرها، مشيرا إلى أن هذا الأمر الذي كان يتم آنذاك لايليق بشعبنا ولا بمصر.



وتابع الرئيس: «نحن كدولة هدفنا تحسين حياة المواطن وتعويضه عند إقامة أي طريق أو إزالة أي مبنى للنفع العام»، مشيرا إلى أن الهيئة الهندسية تقيم الأراضي بالمتر والمباني وفق عدد الغرف الموجود، وذلك عند إقامة طريق لتغيير شكل الحياة الموجودة وتحسينها.