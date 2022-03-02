القاهرة - خديجة حمودة



أكدت وزارة الخارجية المصرية استمرار الجهود المبذولة على مدار الساعة من قبل سفارات مصر في دول الجوار الأوكراني لتقديم الدعم اللازم للمواطنين المصريين.



وذكرت الوزارة ـ في بيان صحافى ـ أن السفارات في عواصم هذه الدول تعمل على تيسير كافة أشكال المساعدة المتاحة لمواطنينا، والاطمئنان على كافة جوانب أحوالهم المعيشية، والعمل على توفير تنقلاتهم من النقاط الحدودية إلى العواصم.



وأوضحت أن سفاراتنا قامت بإجراء كافة الاتصالات والتنسيق مع سلطات تلك الدول على مختلف المستويات في هذا الصدد، علاوة على تسكين المواطنين في الفنادق وأماكن الإقامة المؤقتة لهم.



وأشارت «الخارجية» إلى أنه وفي هذا الإطار، تتوالى جهود سفارتنا في وارسو مع السلطات البولندية الصديقة لتقديم أوجه الدعم المطلوبة للمواطنين الذين عبروا الحدود الأوكرانية باتجاه پولندا، حيث أوضح السفير حاتم تاج الدين سفير مصر في وارسو، أن العدد الإجمالي للمصريين الذين وصلوا إلى پولندا قد بلغ 453 مواطنا مصريا.



واضطلعت السفارة بالمساهمة، وذلك بالتنسيق مع السلطات الپولندية، في ترتيب تنقلات مواطنينا انطلاقا من المعابر الحدودية إلى العاصمة وارسو، فضلا عن تسكينهم في الفنادق، وبذل كافة الجهود للاطمئنان على استقرار أوضاعهم المعيشية.



ولفتت الوزارة إلى أن عمليات عبور الحدود الأوكرانية باتجاه پولندا لاتزال مستمرة، حيث تابعت السفارة اليوم إنهاء الإجراءات والترتيبات الخاصة بعبور نحو 81 مصريا إضافيا للحدود باتجاه العاصمة وارسو.



وفي السياق ذاته، التقى السفير محمد الشناوي سفير مصر في بودابست، بمجموعة من المواطنين الذين عبروا الحدود باتجاه المجر، حيث كانت السفارة قد قامت بإنهاء إجراءات تسكينهم، والتأكد من تقديم مختلف أشكال الرعاية المطلوبة، والتنسيق مع شركة مصر للطيران لضمان توفير مقاعد لهم على متن الرحلة المتجهة إلى القاهرة.



وذكرت الخارجية، في بيانها، أن تلك الجهود أسفرت عن سفر مجموعة من الطلاب والمواطنين المصريين من المجر إلى أرض الوطن، وكان السفير المصري في توديعهم في مطار بودابست.



كما قام سفير مصر في براتيسلافا السفير باسم خليل، بالتنسيق المتواصل مع السلطات السلوفاكية الصديقة، من أجل إنهاء الإجراءات الخاصة بعبور عدد من مواطنينا للحدود الأوكرانية باتجاه سلوڤاكيا، وتوفير وسائل التنقل المناسبة لهم من النقاط الحدودية إلى العاصمة براتيسلافا، فضلا عن قيام السفارة بتسكينهم في مقار مؤقتة لإقامتهم.



وقام السفير خليل بزيارتهم بمقر إقامتهم، والاطمئنان على أوضاعهم المعيشية، مؤكدا على مواصلة السفارة لجهودها في تقديم كافة التسهيلات والإمكانات المتاحة لهم، وكذا متابعة توافد مزيد من المواطنين المصريين الذين عبروا الحدود وفي طريقهم إلى العاصمة السلوفاكية.