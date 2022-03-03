منحت الجامعة المتوسطية في ألبانيا رئيس (مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية) الكويتية الشاعر عبدالعزيز البابطين اليوم الخميس شهادة الدكتوراه الفخرية تقديرا لجهوده في دعم ثقافة السلام وتعزيزها.

وجاء ذلك على هامش المنتدى العالمي الثاني لثقافة السلام الذي تنظمه (مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية) في دولة مالطا بحضور عدد من رؤساء الدول والشخصيات السياسية والأكاديمية من مختلف أنحاء العالم من بينهم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

وقام رئيس الجامعة المتوسطية د. أنستاس أنجيلي بمنح البابطين الشهادة بحضور رئيس جمهورية ألبانيا إيلير ميتا.

يذكر أن هذه هي شهادة الدكتوراه الـ 15 التي يتم منحها للشاعر عبدالعزيز البابطين من جامعات عربية وأجنبية.