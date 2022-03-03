أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية عن إطلاقها منصة المعلومات للجماهير الأجنبية حول الحرب في أوكرانيا تحت عنوان: war.ukraine.ua.



ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه المنصة في توفير المعلومات الموثوقة حول الوضع في أوكرانيا والطرق المحددة لدعمها وكذلك إظهار البعد الإنساني لحركة المقاومة الأوكرانية في الوقت الراهن.



وفي هذ الصدد، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إن هذه المنصة: «تعد في الواقع توثيقا مباشرا للحرب التي تتكشف أمام أعين العالم».



وأضاف أنه «بعد الانتصار في هذه الحرب في نهاية المطاف، هذه المنصة ستكون بمنزلة أرشيف تم جمعه بعناية للجرائم والفظائع والهمجية الروسية، كما أن هذه المنصة ستكون في المقام الأول توثيقا لبطولة ووحدة الشعب الأوكراني».



وافادت الخارجية الروسية في بيان بأنه يمكن الاطلاع في الموقع المعلوماتي أو منصة المعلومات المشار إليها على المعلومات التالية:

ـ أسباب الغزو الروسي لأوكرانيا.



ـ المستجدات الأخيرة في أوكرانيا: حيث يحتوي الموقع على آخر التحديثات في هذا الصدد موثقة من مصادر رسمية.



ـ الوجوه الحقيقية لحركة المقاومة الأوكرانية والأحداث الحالية الواقعة في أوكرانيا: وهذا الجزء مخصص للتعريف بالأوكرانيين الذين يقومون بمقاومة بطولية وغير مسبوقة ضد المحتلين الروس، حيث يستحق كل موطن أوكراني، مهما كان رجلا أو امرأة وهو يدافع عن الحرية والقيم المشتركة وأمن القارة الأوروبية كلها، أن يعرفه العالم.



ونوهت الوزارة إلى أنه تم إنشاء هذا الموقع المعلوماتي على أساس منصة (ukraine.ua) التي سبق لها أن تقدم صورة أوكرانيا للعالم كبلد للحرية والكرامة وكونها دولة أوروبية معاصرة يمتد تاريخها وثقافتها إلى ألف سنة.



وتابعت: وبعد بدء الغزو الروسي الواسع النطاق لأوكرانيا تغير هدف هذه المنصة، حيث باتت تتيح حاليا للمجتمع الدولي إمكانية الوصول الحر والموثوق إلى معلومات صادقة وصحيحة حول الحرب في أوكرانيا.