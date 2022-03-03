محمد الدشيش

يحرص العديد من المواطنين والمقيمين على الذهاب الى المطاعم خلال فترة العطلة والاعياد وقضاء اجواء ممتعة خارج المنزل.



«الأنباء» جالت بعدد من مطاعم المباركية والتقت الكثير من العائلات والموظفين لمعرفة آرائهم وانطباعاتهم وكيفية قضاء العطلة.



في البداية قالت ام دلال العنزي: جئنا للاحتفال بالاعياد الوطنية بعد انتهاء جائحة كورونا، مشيرة الى ان العائلات الكويتية تتجه الى 3 اماكن رئيسية في العطلة إما السفر او البر او المطاعم.



وقالت ان المطاعم تنقسم الى قسمين منها المطاعم المغلقة والموجودة في المجمعات والقسم الثاني المطاعم المفتوحة بالمباركية.



وقالت ان اسعار المطاعم بالمباركية في متناول الجميع واكثر الاكلات فيها اكلات شعبية، مؤكدة انها تحرص دائما على الذهاب الى المطاعم اوقات العطلة.



بدوره، قال صلاح المضف انه يفضل الذهاب للمطاعم خصوصا في منطقة الآباء والاجداد «المباركية» لما فيها من اكلات شعبية ومحلات تراثية.



اما ناصر منصور فأكد انه قضى ايام العطلة بالمباركية والمجمعات المغلقة مشيرا الى ان مطاعم المباركية من احب الاماكن اليه التي يفضل الذهاب اليها وقت العطلة، وقد ايده الرأي بدر التميمي الذي قال نعم انه فضل قضاء العطلة في المطاعم سواء بالمجمعات او المباركية او سوق شرق.



بدوره، قال محمد العازمي نعم انا موجود في المطاعم لعدم وجود اماكن أخرى ترفيهية.



وقال: واستانسنا ما بين الاكلات الشعبية والوجبات السريعة والمسيرات، والاسعار في المطاعم متفاوتة وتختلف من مكان الى آخر.



من جانبها، قالت دانه العنزي: عطلة الاعياد قضيتها 4 ايام بالبر و5 ايام بين المسيرة والمباركية وجربنا انواع المطاعم ما بين الشعبية والاكلات الكويتية القديمة والوجبات السريعة، ولفت نظري ان كل الاماكن مزدحمة سواء كانت مطاعم او مقاهي شعبية او كافيهات واغلبها من المواطنين والاخوة الخليجيين الزائرين، وذلك لان هذه العطلة هي اول انفتاح بعد كورونا.



وعن سؤالها عن ميزانية الـ9 ايام هذه: نعم كانت مكلفة لكن استانسنا وان شاء الله يعيد الاعياد على الكويت والامة العربية والاسلامية بالبركات.



وآخر من التقيناه من الاخوة المقيمين العرب وجدي محمد وصديقه محمود الذي قال: شاركنا اخوانا الكويتيين احتفالاتهم بالعيد الوطني، واليوم نحن في اسواق المباركية وهي تراثية شعبية محببة للجميع ونحن كمقيمين ووافدين عزاب دائما اكلنا يكون بالمطاعم ، والكويت فيها عده مطاعم مشهورة من الوجبات السريعة والاكل الغربي والشرقي ولكن افضل مطاعم المباركية بما تحتويه من اجواء جميلة في هذا الشهر واكل نظيف وأسعار مناسبة جدا.



كما التقينا جومانة مديره احدى المطاعم الشهيرة التي قالت ان المباركية معروف انها منطقة شعبية وتراثية ويفضلها المواطنون والمقيمون واسعار المطاعم في متناول الجميع وفيها كل ما تحتاجه الأسرة، حتى الاخوان من دول الخليج الزائرون يفضلون المباركية على كل شيء ونحن نقدم كل ما هو طازج ونظيف لهم وبأقل الاسعار.