عبدالحميد الخطيب



عاد المخرج عمرو عرفة الى التأكيد على ما صرح به لـ«الأنباء» عن الاستمرار في تصوير مسلسله الجديد «أحلام سعيدة» تمهيدا لدخوله المنافسة في رمضان المقبل، بعد الاخبار المتضاربة التي تم تداولها عن تأجيل العمل الى رمضان 2023 عقب اصابة النجمة يسرا بفيروس كورونا، وكشف الساعات القليلة الماضية عن بوستر المسلسل عبر حسابه على «تويتر»، وكتب: «أحلام سعيدة.. كوميدي اجتماعي نسائي جدا».



وكان عرفة قد شدد على أن شركة الإنتاج (العدل جروب للإنتاج الفني) تتخذ كل الاجراءات الوقائية لحماية فريق العمل بالكامل من الاصابة بالفيروس والجميع بأفضل حال خلال ايام التصوير، مطالبا الجمهور بألا يصدق مثل هذه الإشاعات.



ومسلسل «أحلام سعيدة»، تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة، وبطولة: يسرا، غادة عادل، مي كساب، شيماء سيف، عماد رشاد، وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل التعاون الثاني بين يسرا وعمرو عرفة في الدراما التلفزيونية، حيث قدما معا الجزء الأول من مسلسل «سرايا عابدين» عام 2014، وتدور أحداث «أحلام سعيدة» في إطار دراما اجتماعية مشوقة.