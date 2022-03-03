بيروت ـ داود رمال



يترأس الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم الجمعة جلسة لمجلس الوزراء دعا إليها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعلى جدول أعمالها 26 بندا أبرزها مشروع قانون معجل يرمي الى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية، وعرض وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي لدراسة أعدتها الوزارة حول الية اعتماد مراكز الاقتراع الكبرى «الميغاسنتر» في الانتخابات النيابية العامة للعام 2022، فضلا عن مشروعي قانون الأول لحفظ الطاقة والثاني لإنتاج الطاقة المتجددة الموزعة، إضافة الى بنود أخرى تتناول مواضيع مختلفة.



​وأجرى عون امس مع سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو جولة افق تناولت مواضيع الساعة، ومنها العلاقات اللبنانية ـ الفرنسية، والتطورات العسكرية بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا وموقف لبنان في الجلسة التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد ظهر امس في نيويورك وما صدر عنها من قرارات. كذلك، وضعت السفيرة غريو الرئيس عون في تفاصيل الاتفاق الذي تم بين وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائهما قبل أيام في باريس، على تمويل مشاريع إنسانية أولية عدة لمساعدة الشعب اللبناني تعنى خصوصا بتوفير مساعدة مباشرة لعدد من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية في لبنان ورفع مستوى الرعاية الصحية الموجهة لمكافحة جائحة «كورونا» وبعض المنشآت التعليمية الأساسية، فضلا عن المساهمة في تمويل اعمال المنظمات العاملة على توزيع حليب الأطفال والغذاء للفئات الأكثر تضررا.



وتطرق البحث أيضا الى ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية والتحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية في شهر مايو المقبل وغيرها من المواضيع التي تهم البلدين.