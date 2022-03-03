القاهرة - خديجة حمودة



نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبين بحريين عابرين بنطاق الأسطول الجنوبي في البحر الأحمر، وذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.



وقامت الفرقاطة المصرية «سجم أبو قير» مع حاملة المروحيات الفرنسية (MISTRAL)، والفرقاطة الفرنسية (COURBET) من طراز (FREMM) بتنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابع الاحترافي منها التدريب على تنفيذ عملية إبرار بحري على إحدى الجزر، وكذا التدريب على تنفيذ إجراء عمليات مسح واستطلاع الشاطئ، بالإضافة إلى الإبرار باستخدام الوسائط والتدريب على تنفيذ إجراءات الاعتراض البحري وحق الزيارة والتفتيش وحماية سفينة الإبرار أثناء القيام بمهامها.



كما قامت صائدة الألغام المصرية «نافارين» بالاشتراك مع كاسحة الألغام الفرنسية (ORION) بالتدريب على البحث واكتشاف وتحديد الألغام البحرية، إضافة إلى التدريب على أساليب تدمير الألغام البحرية المكتشفة، وذلك باستخدام أحدث الأسلحة والمعدات.



وتعكس التدريبات البحرية المتعددة التي نفذتها القوات البحرية المصرية والفرنسية معا في الآونة الأخيرة تطورا كبيرا للقوات البحرية المصرية والطفرة التكنولوجية الهائلة التي شهدتها في السنوات الأخيرة ومواكبتها لكبرى القوات البحرية العالمية، كما تظهر عمق العلاقات الثنائية (المصرية/الفرنسية) وسعيهم المتواصل نحو حفظ الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة.