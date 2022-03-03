القاهرة ـ ناهد إمام



بحثت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد ترتيبات إطلاق المرحلة الثانية من التطبيق الإلكتروني للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، وهي المرحلة التي تستهدف الأطفال المصريين بالخارج من سن 7 إلى 9 سنوات، مع رئيس مجلس إدارة شركة دار نهضة مصر للنشر داليا إبراهيم، ومدير البرامج بشركة نهضة مصر للنشر الدكتورة داليا فؤاد.



ووجهت السفيرة نبيلة مكرم، خلال الاجتماع، الشكر والتقدير لفريق عمل دار نهضة مصر للنشر على التعاون بصدد المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، وعلى الجهود الفائقة التي بذلت من أجل أن يخرج هذا التطبيق الإلكتروني بشكل مشرف وعصري، موضحة أنه ليس للقراءة والكتابة بشكلهما المعتاد، لكن تم إعداده بشكل جذاب عن طريق رحلة كارتونية للتعرف على معارف مصر وإعطاء معلومات عن العادات المصرية والأماكن السياحية والثقافية بشكل جذاب لتحقيق الهدف الخاص بالمبادرة.



وقالت السفيرة نبيلة مكرم ـ بحسب بيان لوزارة الهجرة امس ـ إنه كان هناك جهد كبير تم بذله للانتهاء من كل مراحل التطبيق وتم إجراء العديد من التعديلات كما تم استطلاع آراء الأمهات المصريات بالخارج وموافاة دار نهضة مصر بكل الآراء للعمل على تنفيذها، مؤكدة أنه يتم العمل على التطبيق لاستهداف مراحل سنية أكبر تستهدف الأطفال المصريين بالخارج من سن 7 إلى 9 سنوات.



كما أوضحت الوزيرة أن مبادرة «اتكلم عربي» وطنية ومهمة تستهدف مواجهة حرب طمس الهوية التي يتعرض لها أبناؤنا بالخارج، وكذلك تعريفهم بالقيم والثقافة المصرية، الى جانب تعريف الشباب بتاريخهم وحضارتهم العريقة وإنجازات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة.

من جانبها، قالت رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر: «من البداية ونحن نشعر بالفخر بالتعاون مع وزارة الهجرة بصدد هذه المبادرة الوطنية من خلال تطوير تطبيق (اتكلم عربي) الإلكتروني الذي يساعد أولادنا بالخارج على تعلم اللغة العربية وتعريفهم بتاريخ وثقافة بلادنا ومن ثم تقوية صلتهم ببلادهم وتقوية شعورهم بالانتماء لها وبالفخر بحضارتها والتعرف على واقعها الحالي وإنجازاتها، وهي المهمة التي نعتبرها واجب وطني علينا».



وأضافت أن دار نهضة مصر تعكف الآن على تطوير التطبيق الإلكتروني من أجل إطلاق المرحلة الثانية منه، وذلك في إطار دعم الأجيال الجديدة ونشر الثقافة والمعرفة بينهم وتطوير وسائل تعلم حديثة تساعدهم على اكتساب مهارات جديدة ومختلفة، خاصة لأطفالنا من الجيلين الثاني والثالث المقيمين بالخارج من خلال مساعدتهم على فهم واستيعاب المحتوى التعليمي للغة بشكل ميسر وبسيط وتفاعلي.

وكانت وزارة الهجرة قد أطلقت مبادرة «اتكلم عربي» في أكتوبر 2019، ودخلت حيز التنفيذ رسميا في أكتوبر 2020، ثم حظيت برعاية كريمة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ثم تم إصدار التطبيق الإلكتروني الخاص بها في مايو 2021 والذي قامت بإنتاجه بالكامل شركة دار نهضة مصر للنشر، وأطلقت المرحلة الأولى منه التي استهدفت الأطفال من سن 3 إلى 6 سنوات.



وتمت إتاحة التطبيق على كافة أنواع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية سواء الآندرويد أو الـIOS، فهو متوافر الآن على جوجل ستور عبر الرابط التالي:



https://play.google.com/store/apps/details؟id=com.nahdetmisr.flutter_ems

وعلى Apple ستور عبر الرابط التالي:



https://apps.apple.com/eg/app/%D8%A7%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%85-%D8