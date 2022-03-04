بطبيعتها الخلابة، وآثارها التاريخية الكثيرة، وبتقدمها السريع نحو المستقبل بخطوات مدروسة، أصبحت أوزبكستان اليوم محط اعجاب العالم، ومقصدا سياحيا يستقطب الباحثين عن الإثارة والمتعة والراحة والاستمتاع بكل ما هو جميل.



لطالما كانت أوزبكستان مركزا هاما يربط العالم من شرقه إلى غربه بطريق الحرير العظيم، فلا عجب أن تصبح أوزبكستان مقصدا سياحيا رائدا وهي التي حافظت على تاريخها وتقاليدها وثقافات قومياتها العريقة بكل انسجام.



سمرقند، بخارى، خيوة، وشهريسابز، حيث كانت القيم الثقافية والروحية مركزة منذ فترة طويلة، وأنشئت مراكز ومدارس علمية بارزة، وازدهرت العمارة والحرف اليدوية والفنون التطبيقية، لعبت دور المراكز الحضرية الرئيسية.



أثبت العمل الإبداعي والإنجازات العلمية المختلفة للعلماء والمفكرين والشعراء المحليين أنها مساهمة قيمة في تطوير الحضارة العالمية.



ابن سينا، الخوارزمي، ميرزا أولاغ بيك، بخدين نقشبند، البخاري، الترميذي، البيروني، أليشر نافوي - هذه ليست سوى قائمة قصيرة بأسماء الشخصيات البارزة في أوزبكستان.



أوزبكستان، حيث تتركز آثار الثقافات القديمة من مختلف العصور، تسمى بحق خزينة التاريخ.



مجمع ايشان كالا في خوارزم والمراكز التاريخية لبخارى، شهريسبز وسمرقند مدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.



ظلت العديد من المعالم والمنشآت المعمارية الفريدة في هذه المدن في حالة جيدة حتى يومنا هذا وهي ذات أهمية كبيرة للبشرية.



لا تزال سمرقند الرائعة تحتل مركز الصدارة بكل ما تحمله من آثار تاريخية عظيمة، وطقس بديع يشعر المرء بعبق التاريخ وأصالة الماضي وروعة الحاضر مع كل نسمة هواء.



يمكن تتبعها في الآثار القديمة وكذلك في المدارس والأضرحة والمآذن التي تزين المدينة حتى الآن.



في عام 1370 عين الأمير تيمور سمرقند عاصمة لدولته العظيمة التي امتدت من منغوليا وسيبيريا إلى سورية والهند.



جلب من حملاته العديد من المهندسين المعماريين والحرفيين المهرة الذين تجاوزت أعمالهم الفنية العصور.



تعتبر ساحة سمرقند الأسطورية في ريجستان حتى الآن واحدة من المعالم المعمارية الرئيسية في آسيا الوسطى.



منذ العصور القديمة، كانت بخارى مركزا لواحة مكتظة بالسكان.



لاحظ علماء الآثار أن المدينة كانت تنمو باستمرار. تم العثور على أنقاض المساكن والمباني العامة والهياكل الدفاعية التي تعود إلى فترات مختلفة من تاريخ المدينة في طبقة الأرض على عمق 20 مترا.



هناك أكثر من 140 نصبا تذكاريا للعمارة القديمة في بخارى إجمالا. مئذنة كاليان، الرمز اللافت للمدينة، الأبراج فوقها.



كل من شاهد «المئذنة العظيمة» التي بنيت عام 1127 سيبقى في ذاكرته لفترة طويلة انطباع عظمتها وجمالها الأصلي.

بعد زيارة بخارى مرة واحدة، ستبقى لفترة طويلة تحت تأثير قلعة آرك والعديد من المعالم الأثرية الأخرى التي تحيط بك في كل مكان تقريبا.



سوف يقوم النحاتون الحرفيون بإعادة إنتاج الأنماط القديمة على النحاس والفضة أمام عينيك مباشرة، وسوف يصنع الجواهريون نسخا متماثلة من الزخارف الفريدة التي اعتادت الجمالات ارتداءها منذ آلاف السنين. خيوة هي المدينة الوحيدة في فترة طريق الحرير العظيم، والتي لم تتضرر بالكامل حتى الآن.



يبدو أن الزمن يعود إلى قرون إلى الوراء هنا.



لهذا السبب اكتسبت المدينة شهرة «المتحف المفتوح».



في خيوة بأزقتها الضيقة حيث يبدو أن أساطير العصور القديمة قد انعكست على الحجر والخشب، يمكنك بسهولة تخيل حياة الأجيال السابقة التي لن تكرر نفسها ولكنها تركت لنا التقاليد والأساطير والمبادئ القديمة.



تعود معظم الآثار المعمارية لمجمع ايشان كالا في خيوة إلى أواخر القرن 18 - النصف الأول من القرن 19.



لكن الحفريات على أراضيها كشفت عن طبقات قديمة تعود إلى القرن الثالث وحتى القرن الثاني قبل الميلاد، يحيط بايشان كالا جدار سميك يبلغ طوله 2100 متر وله عدة بوابات. تبرز منها مئذنة إسلام خوجها الضخمة فوق المدينة.



شهريسبز هي مسقط رأس الأمير تيمور حيث يرتبط كل شيء، بطريقة أو بأخرى، باسمه.



بعد أن أسس إمبراطورية ما وراء النهر، أصبح حاكما مطلقا - أميرا، عين تيمور سمرقند عاصمة له.



لكنه دائما يتذكر مسقط رأسه ويهتم بها.



في الواقع، كانت شهريسبز العاصمة الثانية للإمبراطورية.



ظهرت العديد من الإنشاءات الجميلة هنا في زمن التيموريين.



تم إرسال أفضل المهندسين المعماريين وعمال البناء وأساتذة الديكور المعماري إلى هنا بأوامر من الأمير.



جنبا إلى جنب مع البناة المحليين، قاموا ببناء منشآت مهيبة وبالتالي تحقيق تجربة وتقاليد البلدان المختلفة.



الآثار القديمة على الأراضي الأوزبكية الحالية مدرجة في قائمة قيم الحضارة العالمية.



هذه الآثار الواقعة على طول طريق الحرير العظيم تجذب انتباه عامة الناس تقليديا: سواء المتخصصون الذين يدرسون الشرق والعلاقات الدولية للعالم القديم والأشخاص العاديين الذين يسعون بعد معرفة العالم المجهول.



طشقند، عاصمة أوزبكستان الحالية، هي واحدة من أكبر مدن آسيا الوسطى وتسمى «نجمة الشرق» و«دار السلام» .



تعكس هذه الأسماء بشكل مثير للدهشة جوهر المدينة، التي كانت تضيء بشكل رمزي بنور السلام واللطف حياة سكانها وطريق المسافرين على مدى أكثر من 20 قرنا. طشقند غنية بالآثار الأثرية.



لم تتم دراسة أي من مدن آسيا الوسطى بدقة من قبل العلماء كعاصمة أوزبكستان.



منذ عشر سنوات فقط، كان هناك 39 معلما أثريا معروفا على أراضي المدينة، بينما تم التنقيب اليوم عن أكثر من 240 نصبا تذكاريا.



تطور المظهر المعماري لطشقند القديمة لعدة قرون، سواء تحت تأثير الثقافة الشرقية متعددة الجوانب أو بسبب العوامل الطبيعية.



أدى الإلحاح على سبل الحماية من المناخ الحار والزلازل إلى ظهور خبرات غريبة في مجال البناء.



ظهرت أنواع مثيرة للاهتمام من المساكن مع ساحات مغطاة، ومصاريع منزلقة.



شكلت المناطق السكنية مع متاهة من الأزقة الضيقة بيئة لتبرز المساجد والمدارس.



تعد طشقند اليوم مركزا صناعيا كبيرا يضم حوالي 300 شركة تنتج تقريبا كل ما يحتاجه الشخص المعاصر: من الطائرات والجرارات إلى أجهزة التلفزيون وألعاب الأطفال.



هنا تنضم صور العصور القديمة إلى ناطحات السحاب الحديثة المصنوعة من الزجاج والمعدن والجسور العلوية متعددة المستويات والحدائق والمتاحف والنوافير.



أصبحت طشقند بسرعة مدينة ضخمة دولية حديثة ومتطورة.

ينعكس تعدد جوانب تاريخ أوزبكستان بشكل مشرق في موقعها الجغرافي.



يمكن أن تقدم تيرميز، الواقعة في أقصى جنوب البلاد، مثالا جيدا على ذلك.



ظهرت إلى الوجود في نهاية القرن التاسع عشر وكان لها مظهر نموذجي لمدينة شبه أوروبية شبه آسيوية.



كانت مدينة من طابق واحد، بها مبان عامة مبنية من الطوب المحروق ومساكن مصنوعة من الطوب، مع أسقف مستوية على الطراز الشرقي ونوافذ تواجه الشارع في النمط الغربي، في مساحات خضراء من الحدائق، مع أكاسيا ودردار وطائرات تقليدية على طول أرصفة.



تيرميز اليوم هي مدينة حديثة.



كشفت سنوات عديدة من الدراسة العلمية أن هذه المدينة المسالمة والهادئة لها تاريخ طويل وحافل بالأحداث.



تم العثور في منطقة سورخانداريا على أشهر مواقع آسيا الوسطى للإنسان البدائي.



كانت أراضي منطقة سورخانداريا جزءا من العديد من الدول: إمبراطورية الإسكندر الأكبر، وإمبراطورية جنكيز خان وتيمورلنك، وتقاسمت مع كل منها مصيرها.



يستخدم علماء الآثار للعثور على الآثار الفريدة لقوتهم.



تأسست على الضفة اليمنى لنهر جيهون (نهر أمودريا) عند نقطة عبور مناسبة، عند مفترق طرق القوافل على طريق الحرير العظيم، على بعد 5 كيلومترات شمال غرب تيرميز الحالية، كانت تيرميز القديمة على مدى قرون أصبحت واحدة من المدن الرائدة.



تم تدميرها في وقت لاحق من خلال الغارات المعادية والحروب الداخلية.



ينسب اسم «لؤلؤة آسيا الوسطى» بشكل إيجابي إلى وادي فرغانة الغني والخلاب، والذي لعب دائما دورا مهما في تاريخ وثقافة آسيا الوسطى.



يعد وادي فرغانة حقا جزءا فريدا من الشرق.



كان الوادي في العصور القديمة مركزا للعديد من الحضارات، وهو ما ثبت من خلال الأدلة على المستوطنات الأثرية والآثار في العصور الوسطى.



يعد وادي فرغانة اليوم المنطقة الأكثر ازدهارا في البلاد.



الطبيعة المذهلة تسحر بمجموعة متنوعة من الألوان.



يتدفق نهر سيرداريا، المكون من نهر كاراداريا ونارين، على طول الحدود الشمالية للوادي.



تغذي هذه الأنهار القنوات الرئيسية: القناة الكبيرة والقناة الشمالية والقناة الجنوبية، والتي ظهرت على خريطة المنطقة نتيجة لمشاريع البناء الوطنية في القرن العشرين.



يطلق على وادي فرغانة الواحة الكبيرة والمزدهرة مع أكثر الأراضي خصوبة في آسيا الوسطى، حيث تقع مدن فرغانة، وقوقند، وأنديجان، ونامانجان، لذلك استحقت اسم «الوادي الذهبي».



تتألف أوزبكستان من جمهورية كاراكالباكستان المتمتعة بالحكم الذاتي، ومعظمها أراضي صحراء كيزيل كوم، وهضبة أوستورت، ودلتا نهر أموداريا، والجزء الجنوبي من بحر آرال.



تعود أقدم المستوطنات هنا إلى العصر الحجري.



تنتمي كاركالباس إلى المجموعات العرقية في آسيا الوسطى ذات السمات المنغولية الجريئة.



في وقت سابق عاشوا حياة شبه بدوية ومارسوا الزراعة وتربية الماشية وصيد الأسماك. عاشوا في الغالب في يورتاس (منازل بدوية مؤقتة).



على الرغم من حقيقة أن العادات الأصلية اليوم محفوظة فقط من قبل الجيل القديم، يمكن تتبع علامات التقاليد القديمة في الديكورات الداخلية للمنزل، والملابس، والطعام، والفن التطبيقي الغريب.



نوكوس، عاصمة كاراكالباكستان، مدينة حديثة جميلة، مركز الحياة الاقتصادية والثقافية للجمهورية.



يجب على كل من يزور نوكوس بالتأكيد أن يرى متحف ولاية كاراكالباكستان للفنون الذي يحمل اسم مؤسسها، الفنان الشهير إيغور سافيتسكي.



لا يعرض المتحف أعمال الرسامين فحسب، بل يعرض أيضا مجموعة متنوعة من القطع الأثرية المحلية الموجودة في المنطقة، والتي تشهد على استمرارية الثقافات.



تثبت كاراكالباكستان حقا أنها مثال حي على الارتباط الزمني.



إنه جميل ومغري، ولقاءات واكتشافات مدهشة واعدة، فهو مستعد لنقل أسراره ومشاركة أساطيره.



أوزبكستان اليوم هي البلد الذي توجد فيه آلاف الآثار القديمة في تناغم مع الحضارة الحديثة.



يظهر الارتباط المتناغم بين الأزمنة في كل مكان.



الآثار القديمة، منازل البلدة القديمة المصنوعة من الطوب تقف بجوار العديد من المباني المكسوة بالسماء التي شيدت وفقا للتصاميم الفريدة التي صممها المهندسون المعماريون في القرن العشرين.



يتم الحفاظ على تقاليد الناس بعناية.

تطورت الفنون والحرف هنا على مر القرون.



أسرارهم انتقلت من جيل إلى جيل مثل كنز عظيم.



تصدمك الأعمال الفريدة حتى من قبل الهواة.



في الوقت الحاضر، يتم التعامل مع القيم الثقافية التقليدية في أوزبكستان بعناية كبيرة، وتدعم الدولة إحياء الفنون والحرف اليدوية، وتساهم في تطويرها بشكل أكبر.



إن الخزف الأوزبكي، والنقش، والنحت على الخشب، والتطريز الذهبي، والسجاد، والمنمنمات المصقولة، والمجوهرات معروفة جيدا خارج بلدنا باتت أحد أبرز معالم المدينة.

التراث غير المادي ليس أقل تميزا وقد اعترفت به اليونسكو.



على سبيل المثال، أدرج الغناء الفولكلوري في منطقة بايسون، مقاطعة سورخانداريا، أوزبكستان، كشيء ثقافي في قائمة اليونسكو ليحميها المجتمع الدولي.



اللحن والإيقاعات الشرقية لأغاني الطقوس والمؤلفات الموسيقية التي تغنى وتعزف في مناطق أخرى من البلاد مدهشة أيضا.



لا تزال مؤسسة الأسرة راسخة في أوزبكستان.



تعتبر من أهم قيم الحياة.



تتميز أوزبكستان بأدنى معدل طلاق في العالم.



كقاعدة عامة، تنجب العائلات الأوزبكية العديد من الأطفال، لا سيما في المناطق الريفية، حيث تكون النساء ربات بيوت في الغالب.



فهي تجمع بين الأعمال المنزلية والفنون والحرف اليدوية مثل الغزل اليدوي والتطريز ونسج السجاد.



أعمالهم شائعة في أي منزل محلي، وعادة ما تزينه النساء الأوزبكية بحب كبير.



طريقة الحياة المستقرة جعلت الناس يعتنون بمنازلهم بعناية فائقة.



يتم الحفاظ على الساحات الداخلية وحتى الشوارع المجاورة للمنازل نظيفة للغاية.



في الوقت الحاضر، إلى جانب الملابس ذات الطراز الأوروبي، يرتدي الأوزبك الملابس الوطنية، خاصة في أيام العطلات.



يرتدي الرجال عادة رداء مبطنا مخططا ومربوطا بحزام جميل وقلنسوة لتغطية رؤوسهم.



ترتدي النساء فساتين فضفاضة مشرقة مصنوعة من الأقمشة التقليدية: خان أطلس، بيكاسام، كلامي.



تتميز أطباق المطبخ الأوزبكي الوطني ليس فقط بقدرتها العملية ولكن لبعض المهارات المطلوبة لطهيها البيلاف الأوزبكي الفريد من نوعه، شوربا عطري شفاف (شوربة)، مانتي عصاري مصنوع من أكياس العجين واللحوم، ششليك برائحة الدخان والتوابل مشهورة في جميع أنحاء العالم.



سيكون من غير المعقول أن يكون لديك داسترخان (مفرش مائدة) بدون الخضر والخضروات والفاكهة والبطيخ المغذي بالشمس وعناقيد العنب.



تذوب الحلويات على اللسان والمكسرات واللوز المطبوخة بوصفات الجدة تكمل داسترخان.



الشاي الأخضر هو المشروب المفضل للأوزبك يروي العطش في يوم قائظ.



تعد أوزبكستان حقا أرضا رائعة ذات ثقافة وطنية أصلية حيث يتم الحفاظ على تراث العصور القديمة بعناية ويتم بناء مجتمع مع اقتصاد حديث وعلم وفن متطور في وقت واحد.



تشتهر أوزبكستان أيضا عالميا بتاريخها القديم وثقافتها وتراثها الروحي وحضارتها وأصبحت اليوم وجهة مهمة للسياح.



كانت أوزبكستان مفترق طرق لطريق الحرير العظيم - وهي واحدة من أهم الظواهر الثقافية والاجتماعية والاقتصادية في تاريخ العالم.



يوجد في أوزبكستان أكثر من 7000 نصب تذكاري من مختلف العصور والحضارات، بعضها مدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.



يأتي الناس من جميع أنحاء العالم لزيارة المدن التاريخية الأوزبكية الشهيرة، بما في ذلك مدن سمرقند القديمة، وبخارى، وخوارزم، وطشقند، ووادي فرغانة الذهبي، بالإضافة إلى المركز القديم للبوذية في ترميز، وشاهريسابز، ومسقط رأس الأمير تيمور.



طورت أوزبكستان بشكل جذري خلال السنوات الخمس الماضية مبادئ جديدة لسياسة الدولة في مجال السياحة.



وقد ساعد ذلك في التطور الديناميكي للبنية التحتية السياحية الحديثة، بما في ذلك العديد من الفنادق الفاخرة الجديدة والمطارات الحديثة والنقل بالسكك الحديدية عالي السرعة.



تم تحديث المطارات في طشقند وسمرقند وبخارى وأورجينش ونافوي وفيرغانة.



يوجد اليوم 11 مطارا دوليا في أوزبكستان، وتمتلك شركة الطيران الوطنية، الخطوط الجوية الأوزبكية، أحدث الطائرات من بوينج وإيرباص، والتي تقوم برحلات منتظمة إلى أكثر من 50 مدينة في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأميركا الشمالية.



يتمتع السياح أيضا بفرصة السفر إلى مواقع مختلفة في البلاد بواسطة النقل بالسكك الحديدية عالي السرعة.



منذ عام 2011، تم تشغيل خدمة قطار أفروسيوب فائق السرعة بين طشقند وسمرقند وبخارى ووادي الفرغانة.

السياح من الكويت



من الأمور ذات الأهمية الخاصة للزوار من الكويت أن يعرفوا أن الطعام الذي يتم تقديمه في كل مكان في أوزبكستان حلال وطازج وبما تحويه من منتجات عالية الجودة ومشغولات حرفية رائعة ستكون تجربة فريدة لا تنسى.



في السنوات الأخيرة، أدخلت البلاد عدة أنواع جديدة من الاهتمامات السياحية، بما في ذلك السياحة البيئية، والسياحة الجغرافية، والمجالات الصحية والثقافية، بالإضافة إلى تسلق الجبال وصيد الأسماك.

نتيجة للإصلاحات التي أدخلت في قطاع السياحة، كانت هناك زيادة كبيرة في عدد المسافرين إلى البلاد.



لا يجد المسافرون فقط متعة في الجمال الطبيعي لمنطقتنا، وتاريخها الغني، وثقافتها المتنوعة، والمعالم التاريخية الجميلة، ولكن أيضا في تقاليد الشعب الأوزبكي التي تعود إلى قرون، وكرم ضيافتهم، وبالطبع في المطبخ الذي لا مثيل له في بلادنا.



منذ عام 1995، تقيم أوزبكستان معرض طشقند الدولي للسياحة في موسم الخريف.



المعرض هو منصة جيدة لإجراء حوار بناء بين الشركاء العاملين في مجال السياحة.



عدد السياح الأجانب بما في ذلك الكويت آخذ في الازدياد.



تسهل حكومة أوزبكستان تدريجيا نظام التأشيرات مع الدول الأجنبية.



منذ 1 مارس 2021، تم إدخال نظام التأشيرة المجانية لمدة 10 أيام للمواطنين الكويتيين.



سيتم تمديد نظام التأشيرة المجانية قريبا إلى 30 يوما. من 27 يونيو تم إنشاء الطيران المباشر بين البلدين.