التقى وكيل الشعبة البرلمانية بمجلس الأمة العضو د.عبيد الوسمي، عددا من المسؤولين في الأمم المتحدة وذلك بشأن رفع أسماء عدد من المواطنين الكويتيين من قائمة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي.

وقال لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت، إن الوفد اجتمع بشكل منفصل مع أمين المظالم ريتشارد مالانجوم في لقاء يعتبر هو الأول له بعد توليه منصبه الأممي.

وأشار إلى أن اللقاء تناول موضوع النظر في طلبات رفع ادراج مواطنين كويتيين من قائمة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.

وأضاف ان الوفد عقد لقاء آخر في مقر الأمم المتحدة مع رئيس لجنة العقوبات المنشأة بموجب قرار 1267 السفيرة ترين هايمرباك من النرويج وذلك لمناقشة لائحة العقوبات.

وتابع أن الوفد عقد لقاء ثالثا بعد انتهاء جلسة مجلس الأمن الطارئة بشأن أوكرانيا مع رئيس المجلس السفيرة لانا نسيبة تناول بحث ذات الأمر وذلك في اطار الجهود الدبلوماسية والبرلمانية لمتابعة الطلبات المقدمة من دولة الكويت لرفع الادراج وتسريع إزالة الأسماء من القائمة المحظورة وذلك لأهمية الأمر على المستويين الرسمي والشعبي.

وأكد أن دولة الكويت استوفت كل الطلبات القانونية اللازمة للتأهيل الداخلي للموضوعين على القائمة ووجهت دعوة لأمين المظالم لزيارة البلاد ولقاء المسؤولين الرسميين والأفراد المعنيين للتحقق من قيام الكويت بالتزاماتها نحو تنفيذ المتطلبات وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ولفت الى أنه من المقرر أن تتم الزيارة خلال الشهرين القادمين بعد استلام الدعوة بشكل رسمي بالتنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية.