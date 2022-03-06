أعلن بنك برقان عن رعايته لبطولة الكويت الدولية للجواد العربي 2022، التي ينظمها بيت العرب، المربط الرسمي للكويت.



وتسلط هذه الرعاية الضوء على التزام البنك، في إطار برنامجه للمسؤولية الاجتماعية، بدعم ثقافة الرياضة في الكويت، والتركيز بصفة خاصة على الرياضات المتأصلة في الهوية والتراث الثقافي المحلي.



وتهدف بطولة الكويت الدولية للجواد العربي الأصيل إلى تشجيع المربين المحليين على تحسين ورفع مستوى إنتاج سلالات الخيول المحلية وجودتها وأدائها. وتشمل دورة هذا العام البطولة الدولية التاسعة لجمال الخيل العربية، وبطولة الكويت لجمال الخيل العربية ذات السلالة المصرية.



هذا، وتشهد البطولتان مشاركة واسعة لمربي ومالكي الخيل العربية الأصيلة في الكويت، وحضورا جماهيريا كبيرا لمحبي الخيول العربية.



ويندرج دعم بنك برقان لهذه المبادرة ضمن برنامجه المجتمعي المتكامل ENGAGE «معا لنكون التغيير»، الذي يركز على الجوانب المهمة والمؤثرة في المجتمع من خلال العديد من المبادرات الإيجابية في مجالات التعليم والثقافة والصحة. ويترجم بنك برقان من خلال هذا البرنامج قيمه ورؤيته للدور الذي يلعبه كمحرك للتغيير الإيجابي في سبيل دعم رفاه وتطور المجتمع.