أعلنت جمعية «رحماء بينهم» الخيرية الانتهاء من مشروع «عموم الإطعام» والذي تم بالتعاون بين الأمانة العامة للأوقاف والجمعية، وذلك من خلال صرف كوبونات للمواد التموينية والغذائية للأسر المتعففة داخل الكويت.



وفي تصريح صحافي، قال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية «رحماء بينهم» علي خالد البحر: لقد نجح المشروع في الوصول إلى الفئات الأكثر حاجة وأولوية في المجتمع من الأسر المتعففة، الذين تم صرف الكوبونات لهم بعد دراسة مركزة ومستفيضة.

وأشار إلى أن التعاون مع الأمانة العامة للأوقاف في هذه المشروع أكسبنا المزيد من الخبرة من خلال التاريخ الناصع والإرث العريق للأمانة في مجالات العمل الخيري، موضحا أن المشروع ساهم في تخفيف المعاناة عن الأسر المتعففة داخل البلاد، وسد جانبا من احتياجاتها.