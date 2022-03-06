أعلن رئيس قسم الحلقات بإدارة شؤون القرآن الكريم والسُنة النبوية «ورتل» التابعة لجمعية النجاة عمر الكندري عن عودة انطلاق برنامج مدرسة الإمام البخاري لمجالس السماع وسط حضور وتفاعل فاق التوقعات، موضحا أن مجالس السماع من السنن المهجورة التي كادت ‏أن تندثر في ‏هذا الزمان، وهي عبارة عن جرد الكتب والمنظومات المطولة والقصيرة، ويراد به ‏قراءتها قراءة يستقصي بها القارئ ما يريده منها، وتقام حلقات المجالس «عن بُعد».



وأوضح الكندري أنه سيقدم هذه المجالس المباركة ثلة من العلماء البارزين في العالم الإسلامي منهم: أ.د.أحمد عيسى المعصراوي، ومسند البحرين الشيخ نظام محمد صالح اليعقوبي، ومسندة اليمن الشيخة صفية الأهنومي (وهي من أعلى الأسانيد).



واضاف أن القراءة على الشيوخ لها 4 أنواع الأول منها: قراءة سرد ورواية، والثاني: قراءة ضبط وعناية، ‏ الثالث: قراءة تنكيت وإفادة، ‏والرابع: قراءة شرح ودراية، ‏مبينا أن من المجالس المهمة الثابتة أسبوعيا في «ورتل» مجلس يومي الثلاثاء والخميس الساعة 2 ظهرا على مسندة اليمن الشيخة صفية الأهنومي، ومجلس الجمعة الساعة 8 مساء مع د.أحمد المعصراوي.