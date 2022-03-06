محمد راتب



قام رئيس مجلس إدارة جمعية الفنطاس التعاونية خالد الدخيل وأمين الصندوق فايز السهلي وأمين السر ناصر الحمدان بتسليم زكاة مال الجمعية عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2021 البالغة 22.899 دينارا إلى وفد بيت الزكاة برئاسة مدير إدارة تنمية الموارد نايف الجيماز ومحاسب قطاع الشركات في بيت الزكاة محمد القضيبي.



وقد أوصى رئيس مجلس الإدارة خالد الدخيل القائمين على بيت الزكاة بأن تعطى الأولوية لمساعدة المحتاجين من أهالي منطقة الفنطاس ومناطق عمل الجمعية.



وخلال اللقاء، قدم وفد بيت الزكاة الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة على ما قدموه من دعم لبيت الزكاة ومشاركتهم في تحقيق رسالته في توزيع الزكاة على مستحقيها من أفراد المجتمع.