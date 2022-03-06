صدر بالأسواق كتاب للزميل رضا السناري تحت عنوان «هكذا تعبر الكويت إلى المستقبل …20 اقتصاديا وسياسيا شخصوا أزمتها المالية وخارطة حلها».



ويتضمن الكتاب 20 حوارا نشرها الزميل السناري في جريدة الراي ضمن سلسلة حوارات اقتصادية وطنية، في مبادرة إعلامية مسؤولة استهدفت فتح مناقشات مع المجتمع بهدف تسليط الضوء على المخاطر الحادة والمزمنة التي تواجه المالية العامة والاقتصاد، مع توثيق مرحلة من أكثر المراحل التي واجهت فيها الكويت تعقيدات اقتصادية في تاريخها.

وفتحت السلسلة الحوار مع 20 من صناع القرار والقيادات التي تعكس جميع مكونات المجتمع، وذلك في مسعى لتنظيم حركة السير في الاتجاهات الاقتصادية الصحيحة، ولأن يتأمل المعنيون طويلا بالإشارات الحمراء التي أضيئت مجتمعيا لتصحيح المسار، خصوصا مسار «التنافس الشعبوي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية رغم مخاطر نفاد السيولة».

ولعل ما يميز السلسلة، ليس تنوعها لناحية أسماء ومناصب وتخصصات من استضافتهم فحسب، بل اتسامها بالشمولية، لجميع مكونات المجتمع وأطيافه، لتكون ساحة لتلاقي الأفكار، إن لم يكن اتفاقا فاختلافا، ومنبرا لمقاربات أكثر القضايا الجدلية المثارة منذ فترة ولتشخيص أبرز المشاكل والتحديات التي تتعرض لها الكويت اقتصاديا وماليا، وتقديمها ضمن رؤية جماعية شمولية، وبوصفات محددة للأولويات الاقتصادية من وجهة نظر المجتمع للحكومة، وليس العكس كما درجت العادة، وذلك في مسعى لتجاوز جمود المعالجات والعجز عن مواجهة تحديات الظروف المستجدة، وآخرها ما فرضته جائحة كورونا على البشر والحجر.



وببساطة وبعيدا عن أي تعقيد يسلط كتاب (هكذا تعبر الكويت إلى المستقبل 20 اقتصاديا وسياسيا شخصوا أزمتها المالية وخارطة حلها) الضوء على أبرز المشاكل والتحديات التي تتعرض لها الكويت.