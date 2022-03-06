طلال بارا



بعد ظهورها لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط في فعاليات معرض إكسبو دبي 2020، تصل نيسان باثفايندر الجديدة كليا بجيلها الخامس أسواق المنطقة، جيل يعكس ملامح القوة والمتانة التي طالما تميزت بها الطرازات السابقة، والذي يأتي معززا بتصميم جريء يجدد مفاهيم الراحة، والاتصال المتطور والأداء المعزز، فمزايا التصميم الخارجي الجريء والقوي في باثفايندر الجديدة كليا تعيد إحياء تراث طراز العام 1987 الأصلية، وهو ما يعكس متانتها وقدراتها اللافتة، مع ناقل حركة أوتوماتيكي جديد كليا من 9 سرعات يوفر تسارعا قويا واستجابة سلسة فورية.

كما تتميز المقصورة الداخلية بتحديثات مبتكرة على أنظمة المعلومات والترفيه والاتصال الجديدة، مثل نظام ProPILOT لمساعدة السائق في التركيز على القيادة وتعزيز الانتباه لتوفير تجربة قيادة أكثر انسيابية وثقة.



شخصية قوية



البداية مع التصميم الخارجي، حيث تعود الشخصية القوية التي طالما رافقت أجيال باثفايندر السابقة، من الأمام نجد الشبك الأسود الكبير المتدرج بشكل أنيق مع علامة نيسان الجديدة محاطا بالكروم، وإلى الجانبين نجد مصابيح أمامية LED بتصميم جديد، أما مصابيح الضباب فقد أخذت موضعا جديدا أسفل الشبك الأمامي، وتزود الفئة القياسية من باثفايندر بعجلات قياس 18 إنشا، ومن الخلف نجد تصميما جديدا للإضاءة تتصل فيما بينها بخط أسود أنيق يتوسطه شعار نيسان، وإلى الأسفل منه شعار Pathfinder النصي.



الملاذ الهادئ



لننتقل إلى مقصورة باثفايندر، حيث أعيد تصميم الجزء الداخلي ليمنح الراكب شعورا وكأنه مسترخ في ملاذ هادئ بعد قضاء يوم طويل على الطريق، ومع وجود ثلاثة صفوف مقاعد تتسع لثمانية ركاب بنظام الجلوس EZ FLEX الذي يسمح بإمالة الصف الثاني وانزلاقه حتى إذا كان مقعد السيارة مثبتا به، يصبح هذا التصميم مناسبا لجميع أفراد الأسرة.



وتزود المقصورة بنظام معلومات ترفيهي مقاس 9 بوصات مع آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وشاشة مقاس 12.3 بوصة للوحة القيادة، نظام تحكم بدرجة الحرارة ثلاثي المناطق، وتطعيمات داخلية باللون الأسود البيانو، والمزيد من التجهيزات القياسية.



القوة المحركة



ميكانيكا، تزود نيسان باثفايندر بمحرك سداسي الأسطوانات سعة 3.5 ليترات ينتج 284 حصانا و351 نيوتن متر من عزم الدوران، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي جديد بـ 9 سرعات بينما يأتي نظام الدفع الرباعي الاختياري مزودا بـ 7 مواضع للقيادة ومحدد وضع التضاريس.



درع السلامة



وعلى صعيد السلامة، حالها حال طرازات نيسان الجديدة، تأتي باثفايندر بنظام PROPILOT الشهير لمساعدة السائق في القيادة، حيث يوفر إمكانية التوقف والسير مع حركة المرور ويمكن أن يساعدك في البقاء متمركزا في مسارك، وذلك بفضل مجموعة من ست تقنيات يوفرها درع السلامة 360 من نيسان، لتنعم براحة البال مع كل مسافة تقطعها بسيارتك.



هذه كانت تجربة موجزة وسريعة لنيسان باثفايندر الجديدة كليا في الكويت، في الأيام القادمة سنعود إليكم بتفاصيل أكثر عن هذه السيارة حيث سنقوم بإخضاعها لتجارب قيادة مطولة وقاسية على الكثبان الرملية في الإمارات العربية المتحدة، فانتظرونا.