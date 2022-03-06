علي إبراهيم



بلغت قيمة استهلاك الكويت من القهوة والشاي والبن والتوابل خلال أول 9 أشهر من 2021 نحو 67.4 مليون دينار، وهي فارق قيمة صادرات وواردات الكويت من السلع.



وسجلت واردات الكويت من القهوة والشاي والبن والتواب خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية سبتمبر 2021 نحو 70.5 مليون دينار من بينها 24 مليون دينار في الربع الأول من العام، و22.26 مليون دينار في الربع الثاني من العام، و24.2 مليون دينار في الربع الثالث من العام المنصرم.



وسجلت صادرات الكويت من تلك السلع خلال الفترة ذاتها نحو 3 ملايين دينار من بينها 894 ألف دينار في الربع الأول، و1.13 مليون دينار في الربع الثاني من العام، و1.05 مليون دينار في الربع الثالث من 2021.