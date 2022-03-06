بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة عبر فيها سموه، حفظه الله، عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا في مدينة بيشاور شمالي غرب باكستان، معربا سموه عن استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الشنيع الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد ضحايا هذا الهجوم الإرهابي بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.



كذلك بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلاميــة الصديقـــة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا في مدينة بيشاور شمالي غرب باكستان، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية مماثلة.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة عائشة بنت محمد بن خليفة آل نهيان، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة عائشة بنت محمد بن خليفة آل نهيان، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.



كذلك بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية مماثلة.